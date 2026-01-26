Одно простое действие продлит время работы батареи на iPhone: что надо сделать

Каждый владелец iPhone знает это неприятное ощущение, когда кажется, что батарея тает просто на глазах. В наши дни смартфон – это не только развлечения, а буквально линия жизни, поэтому держать аккумулятор заряженным важно и для безопасности, и для постоянного доступа к контактам.

Именно поэтому пользователи "яблочного" смартфона придумали немало способов улучшить автономность своего устройства. При этом многие игнорируют простые настройки, способные реально изменить ситуацию. Между тем, как пишет издание She Finds, технические эксперты выделяют одну конкретную функцию, выключение которой практически гарантирует более долгий срок работы от одного заряда.

Современные iPhone настолько многофункциональны, что уследить за всеми процессами бывает сложно. Мы загружаем новые приложения, тестируем фишки, но за этим всем стоит огромная активность, которая происходит в фоновом режиме. Скажем, социальные сети постоянно незаметно для вас обновляют ленты, чтобы вы получали все необходимые уведомления и видели самую свежую информацию в ту же секунду, как откроете соответствующее приложение. И это создает серьезную нагрузку на батарею. Чтобы остановить этот процесс, стоит обратить внимание на функцию "Фоновое обновление контента" (Background App Refresh).

Технические специалисты отмечают, что социальные сети, банковские приложения, карты и сервисы для шопинга непрерывно обновляют данные, проверяют геолокацию и загружают новый контент, даже когда вы ими не пользуетесь. Все это съедает и оперативную память, и мощность процессора, из-за чего телефон начинает работать медленнее. Если вы ограничите фоновое обновление для программ, которые не нужны вам каждую секунду, вы заметите мгновенный прирост производительности.

Кроме скорости, эта настройка влияет и на долговечность железа. iPhone не может работать эффективно, если он постоянно перегревается под давлением фоновых процессов – это приводит к тому, что со временем аккумулятор изнашивается быстрее, а сам смартфон начинает тормозить. Уменьшение активности этой функции поможет сохранить ваш телефон быстрым и выносливым значительно дольше.

