Существуют много лет: какие мифы об iPhone на самом деле ошибочны

Советы об iPhone годами передавались с форумов, слухов и вирусных видео, постепенно превращаясь в "общеизвестные истины". Проблема в том, что современные iPhone уже давно не работают так, как модели начала 2010-х.

Соблюдение устаревших советов сегодня не только бесполезно, но иногда и вредно для устройства. Эксперты рассказали о мифах по использованию iPhone.

Миф 1. Рис спасет мокрый iPhone

Один из самых "живучих" советов – положить телефон в миску с рисом после попадания воды. Логика кажется очевидной: рис впитывает влагу, следовательно должен "вытянуть" воду из устройства. На самом деле рис действует медленно и пассивно, он поглощает только влажность воздуха вокруг, а не воду внутри телефона.

Пока iPhone лежит в рисе, жидкость внутри корпуса продолжает делать свое дело: окислять контакты и повреждать плату. К тому же мелкие частицы риса могут попасть в разъемы или динамики, создав дополнительные проблемы.

Apple официально не рекомендует использовать рис. Вместо этого советует разместить iPhone разъемом вниз, слегка постучать по корпусу, чтобы жидкость вытекла, и оставить устройство в сухом месте с хорошей вентиляцией минимум на 30 минут.

Миф 2. Принудительное закрытие приложений экономит заряд

Многим знакомо ощущение "цифровой уборки", когда вы взмахом пальца закрываете все приложения в меню многозадачности. Кажется, что так вы экономите батарею и память. Но в реальности – наоборот.

Когда приложение уходит в фон, система не позволяет ему активно работать – оно "замораживается" и не потребляет процессорных ресурсов. Принудительно закрывать его стоит только тогда, когда оно зависло или работает некорректно.

Зато постоянное закрытие и повторное открытие приложений заставляет телефон снова загружать все данные из памяти, что расходует больше энергии. Если вас беспокоит автономность, гораздо эффективнее отключить обновление приложений в фоновом режиме в настройках.

Миф 3. Отключение Wi-Fi и Bluetooth

Когда батарея почти разряжена, многие нажимают иконки Wi-Fi и Bluetooth в пункте управления, надеясь сэкономить энергию. Однако с iOS 11 эти кнопки не выключают модули полностью – они только разъединяют текущие подключения.

Wi-Fi и Bluetooth остаются активными в фоновом режиме для работы AirDrop, AirPlay, Handoff, Apple Watch и других экосистемных функций. Чтобы действительно выключить эти модули, нужно зайти в Настройки и выключить их там.

Миф 4. Зарядка iPhone всю ночь "убивает" батарею

Этот страх тянется еще с эпохи старых никель-кадмиевых аккумуляторов. Современные iPhone используют литий-ионные батареи и умные контроллеры питания, которые прекращают зарядку после достижения 100%.

Более того, iOS имеет функцию Оптимизированная зарядка, которая изучает ваши привычки. Телефон может зарядиться только до 80% ночью и завершить заряд непосредственно перед вашим пробуждением. Это уменьшает химическое старение батареи и продлевает ее ресурс.

Миф 5. Apple намеренно замедляет iPhone, чтобы заставить купить новый

Этот миф появился после скандала с управлением производительностью старых моделей. На самом деле замедление не имеет целью заставить пользователя обновиться.

Со временем литий-ионные батареи изнашиваются и хуже справляются с пиковыми нагрузками. Чтобы избежать внезапных выключений из-за недостатка энергии, система ограничивает максимальную производительность процессора. Так телефон работает стабильнее, хотя и медленнее в ресурсоемких задачах. Логика проста: медленный смартфон лучше того, что выключается без предупреждения.

