Название вашей почты Gmail можно будет изменить? Позволит ли Google редактирование

С момента запуска почты Gmail в 2004 году пользователи не имели возможности изменить свой адрес без создания новой учетной записи. Выбранное при регистрации имя становилось постоянным логином ко всем сервисам Google.

В конце 2025 года появились признаки того, что компания готовит частичное решение этой проблемы. В сети сообщают о возможности редактирования имени пользователя Gmail в ближайшей перспективе.

Почта Google Gmail – самый популярный почтовый сервис в мире, но одна его особенность десятилетиями вызывала критику. Какой бы псевдоним вы ни выбрали при регистрации, он оставался с вами навсегда.

Для многих это становилось проблемой со временем: подростковое или неудачное имя, адрес, попавший в базы утечек данных, или контакт, оказавшийся в руках нежелательных людей. Поскольку Gmail-адрес одновременно является логином ко всей учетной записи Google, единственным выходом было создание нового аккаунта с нуля, вместе с переносом файлов, писем и настроек.

В конце 2025 года пользователи обратили внимание на страницу службы поддержки Google, написанную на хинди. В переводе она объясняла, что владельцы Gmail-адресов смогут менять имя пользователя, сохраняя часть @gmail.com.

Интересно, что на тот момент эта документация была доступна почти на всех языках, кроме английского. Издание 9to5Google сообщило, что некоторые пользователи уже смогли воспользоваться этой функцией на практике. Маловероятно, что Google запускал бы новую возможность только для неанглоязычных регионов, поэтому речь идет, вероятно, о постепенном тестировании перед широким релизом.

Несмотря на положительные новости, есть важные нюансы. Согласно пояснениям, которые видят пользователи при смене имени, полностью избавиться от старого Gmail-адреса не получится.

Новый адрес становится основным для входа в учетную запись, а письма на него будут поступать непосредственно в ваш почтовый ящик. При этом все сообщения, отправленные на старый адрес, продолжат пересылаться. То есть новое имя не остановит спам и не заблокирует контакты, которые вы хотели бы оставить в прошлом.

В неанглоязычных справочных материалах указано, что Google "постепенно" разворачивает функцию. Поскольку для отдельных пользователей она уже доступна, существует вероятность, что массовое внедрение произойдет в начале 2026 года.

Впрочем, история Google учит осторожности: сам Gmail официально находился в статусе бета вплоть до 2009 года – пять лет после запуска. Так что не исключено, что повсеместного доступа придется ждать дольше.

Если вы надеялись полностью заменить проблемный адрес – нововведение вряд ли станет панацеей. В таком случае остаются старые, не слишком удобные варианты:

блокировка отдельных отправителей;

усиление безопасности учетной записи (двухфакторная аутентификация, passkeys);

создание нового Google-аккаунта с последующим переносом данных.

Объединить две учетные записи Google невозможно, поэтому миграция информации часто требует ручной работы. Это хлопотно, но пока единственный способ полностью "сбросить" нежелательный Gmail-адрес.

Чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем, эксперты советуют использовать почтовые сервисы с поддержкой алиасов – временных или дополнительных адресов, которые легко удалить в случае утечки. Такие решения предлагают альтернативные почтовые сервисы, и даже их можно использовать для регистрации нового Google-аккаунта.

Почему Google пока не позволяет полностью стереть старый Gmail-адрес – вопрос открытый. Если это технически возможно, пользователи вполне справедливо надеются увидеть такую опцию в будущих обновлениях.

