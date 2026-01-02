Что категорически нельзя говорить ChatGPT и почему

Ежедневно ChatGPT отвечает на миллиарды запросов во всем мире. В отличие от поисковых систем, общение с чат-ботом создает иллюзию приватного диалога. Именно это и представляет главную опасность: пользователи чаще делятся тем, что никогда не написали бы в Google.

В то же время системы искусственного интеллекта остаются технологиями с ограничениями и уязвимостями. Поэтому эксперты отмечают: базовые правила цифровой безопасности при общении с ChatGPT должны быть даже строже, чем в обычном интернете.

Персональные данные

Самое очевидное, но в то же время наиболее часто нарушаемое правило – не передавать персональные идентификационные данные. Речь идет о полных именах, адресах, номерах документов, телефонах, электронной почте, логинах и паролях. Исследования киберспециалистов показывают, что пользователи массово оставляют подобную информацию в открытых чатах, не задумываясь о последствиях.

ChatGPT действительно может помочь с резюме, мотивационным письмом или официальным обращением. Но для этого не нужны реальные данные – вполне достаточно шаблонов. Простое правило: если информацию можно заменить условной – так и стоит сделать.

Финансовая информация

ChatGPT часто используют как финансового помощника для планирования бюджета, объяснения банковских терминов или анализа предложений. Однако даже сами разработчики отмечают: инструмент может ошибаться и не заменяет специалиста.

Особенно опасно вводить реальные финансовые данные: номера банковских счетов, карточек, налоговую информацию, инвестиционные доступы. Такие сведения не находятся под защитой банковских или финансовых протоколов и после ввода фактически "выходят за пределы контролируемой среды".

Даже если нужно разобраться с выпиской или кредитной сделкой, всегда лучше скрыть чувствительные данные или заменить их вымышленными. Иначе возрастает риск финансового мошенничества, кражи личности или фишинговых атак.

Медицинские данные

Отдельная зона риска – медицинская информация. Хотя все больше людей обращаются к ИИ за объяснением симптомов или анализов, это не означает, что стоит делиться конкретными диагнозами, результатами обследований или историей болезней.

Проблема не только в точности советов, но и в конфиденциальности. Медицинские данные, особенно вместе с персональной информацией, являются чрезвычайно чувствительными. После ввода в чат они оказываются вне систем медицинской защиты данных, и пользователь теряет контроль над их дальнейшим обращением.

ChatGPT может помочь понять общие понятия или термины, но он не является врачом и не обязан хранить врачебную тайну.

Рабочие и конфиденциальные материалы

Еще одна распространенная ошибка – загрузка или копирование служебных документов, клиентских материалов, внутренней переписки или проектов. Особенно это касается сфер, где данные защищены законом или контрактами: медицины, юриспруденции, финансов, ИТ.

Даже если цель – сократить текст, улучшить стиль или структуру, результатом может стать утечка информации или нарушение соглашений о конфиденциальности. То же касается авторских текстов, идей и интеллектуальной собственности.

Общее правило простое: не стоит передавать в ChatGPT то, что вы не готовы обнародовать публично.

Все, что незаконно

Последний и, пожалуй, самый очевидный пункт – не обсуждать незаконные действия. Запросы о мошенничестве, взломе, изготовлении запрещенных веществ или причинении вреда другим людям не только нарушают правила пользования, но и могут иметь юридические последствия.

Компании, разрабатывающие ИИ, обязаны сотрудничать с правоохранительными органами в рамках законодательства. Кроме того, системы имеют механизмы выявления опасных намерений, и попытки "поиграть с границами" могут привести к блокировке аккаунта.

