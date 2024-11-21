Мировые критики призвали играть в STALKER 2 только с украинской озвучкой: почему так

Долгожданный релиз STALKER 2 от украинских разработчиков GSC Game World стал важным событием в мире геймеров. 20 ноября шутер возглавил рейтинги продаж в Steam и занял первое место в списке платных проектов.

Видео дня

Поскольку события по сюжету разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения, у игры есть полная локализация на украинском языке – как озвучивание и внутриигровые тексты. Издание Windows Central обнародовало отдельную статью о том, почему даже иностранным геймерам лучше использовать украинскую озвучку.

Стало известно, что западные издания при наличии дубляжа на других языках советуют геймерам использовать именно украинскую озвучку. И причина не только в том, что это позволит лучше погрузиться в атмосферу Зоны.

Эксперты говорят, что украинская озвучка более качественная по сравнению с англоязычной версией. В Windows Central даже отметили, что от дубляжа теряется своеобразный шарм игры. Да и английская озвучка восторга у геймеров, мягко говоря, не вызывает.

"В случае с главным героем Скифом в STALKER 2, сказать, что английская озвучка ужасна – это ничего не сказать. Его голос… абсолютно плоский и безэмоциональный, но полон неловкого и трепетного произношения. Послушав его несколько минут, мне захотелось ударить его в лицо, и я не могу представить, как можно играть всю игру с дубляжом", – говорится в статье Windows Central.

Геймеры и критики соглашаются, что украинская озвучка звучит более качественно и лучше подходит для Зоны.

"Даже если вы привыкли слушать "дубляж с субтитрами", я настоятельно рекомендую открыть раздел "Игра" в настройках и попробовать украинскую озвучку. Обещаю, вам понравится", – резюмирует эксперт Windows Central.

Издание PC Gamer также обнародовало советы по игре. Первое, что рекомендуют сделать, это переключить на украинскую озвучку.

"В английском дубляже Скиф звучит как герой "вторичного боевика". Да и вообще английский звучит чисто и без "восточноевропейского" акцента, что создает впечатление как персонажи игры это американцы и британцы", – отмечается в статье PC Gamer.

Иностранным игрокам советуют переключиться на украинский язык и при необходимости оставить субтитры на английском. Говорят, что именно язык создает уникальную атмосферу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что STALKER 2: Сердце Чернобыля имел поразительный старт на платформе Steam. По данным SteamDB, на момент запуска проект в Steam одновременно играло более 113 тысяч человек, что стало одним из самых больших результатов среди современных релизов.

А критики уже опубликовали рецензии, в которых назвали STALKER "жестоким и неумолимым".

Также OBOZ.UA отмечал, что в STALKER 2 можно играть по подписке в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.