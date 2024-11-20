'Сталкер 2' жесток и неумолим: критики опубликовали рецензии на STALKER 2: Heart of Chornobyl

Постапокалиптический шутер STALKER 2: Heart of Chornobyl получил первые оценки от профильной прессы. Несмотря на всеобщее признание уникальности проекта, мнения критиков разделились: одни считают игру увлекательным приключением в постапокалиптическом мире, другие же обращают внимание на ее сырость и многочисленные технические недостатки.

Видео дня

На платформе Metacritic ПК-версия игры получила 76 баллов из 100. Пользователи пока не могут оценивать.

Критики подчеркивают, что игра сохранила дух предыдущих частей серии, предлагая такой же хардкорный и увлекательный геймплей. Однако вместе с этим она унаследовала и недостатки, в том числе баги: многие журналисты прямо заявляют, что снизили оценку из-за технического состояния проекта.

Высоко оценил игру Hardcore Gamer, подчеркнув, что поражен сложностью и сохранением духа проекта. Критик заметил, что это настоящее чудо, как GSC смогла создать такую игру в условиях войны и пандемии.

"Stalker 2 – это не что иное, как чудо. Разработанная украинской студией GSC Game World в течение семи лет в условиях пандемии и войны – среди множества других проблем – Stalker 2 – это труд любви и лучший тип сиквела, на который можно было бы надеяться. Хотя многие давние франшизы ушли от своих корней в (часто ошибочной) попытке заинтересовать как можно больше игроков, Stalker 2 хорошо знает свою основную аудиторию и предлагает именно тот тип игры, на который мы надеялись", – говорится в отзыве.

Multiplayer.it пишет, что "вопреки всем ожиданиям STALKER 2 действительно сумел возродить серию, причем не затрагивая ее важнейших особенностей, не изменяя своей философии. Оставаясь самим собой, STALKER 2 снова подтверждает свою уникальность".

SECTOR.sk отмечает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 ошеломляет визуальными эффектами, при этом оставаясь верным своим хардкорным корням FPS. Игра сохраняет уникальные черты серии, в том числе сложный экшн, открытые локации и глубокую историю. Однако есть некоторые недостатки, в частности более слабая анимация и искусственный интеллект.

В то же время издание Dexerto отмечает, что STALKER 2 "жесток, неумолим и не для слабонервных". Хотя ее сюжет рассчитан и на новых игроков, сам процесс игры предлагает хардкорный опыт для тех, кто готов погрузиться в Зону. Однако, Stalker 2 — это игра, которая, как вино, со временем становится лучше, богаче и смелее, когда вы проходите ее 35-часовую кампанию. Однако проблемы с производительностью и отсутствующие функции оставляют после себя горький осадок.

В то же время, низко оценило игру издание VGC: "Stalker 2 может стать замечательной игрой за несколько лет, но то, что представлено во время запуска, — это технический беспорядок, который не использует лучшие идеи".

Также отрицательный отзыв игра получила от Digital trends. Издание пишет, что "после почти 15 лет ожидания следующей основной серии игра выглядит не так как новаторское продолжение, а больше как мир, полный упущенных возможностей".

Видео украиноязычного обзора с кадрами геймлея на "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl".

Отметим, что в титрах STALKER 2 разработчики добавили значимое обращение, чтобы каждый игрок в мире помнил, благодаря кому эта игра смогла увидеть мир. Напоминания представлено, в частности, и на английском языке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году 20 ноября войдет в историю украинской игровой индустрии. Сегодня состоялся долгожданный релиз постапокалиптического шутера "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", выход которого откладывался несколько раз.

Напомним, что "STALKER 2: Сердце Чернобыля" в первый день продаж возглавил рейтинг платформы Steam.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.