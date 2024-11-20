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S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Елена Былим
Техно Oboz
2 минуты
507
S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Долгожданный шутер от украинской студии GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, мгновенно возглавил рейтинги продаж в Steam. Игра заняла первое место среди платных проектов и стала второй в общем списке, уступив лишь Counter-Strike 2.

Видео дня

За два дня до релиза ажиотаж вокруг игры продолжает расти. Ее популярность уже обеспечила новый тираж физических копий, хотя они станут доступны покупателям только в апреле.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Новая вершина для GSC Game World

Релиз игры, запланированный на 20 ноября (в Украине презентация запланирована на 18 часов), станет одним из главных событий в мире видеоигр в этом году. Несмотря на многочисленные переносы даты выхода и сложные условия разработки, GSC Game World смогла довести проект до завершения. Усилия студии уже отмечены игроками – S.T.A.L.K.E.R.2 обогнал такие популярные игры как Call of Duty: Black Ops 6 и Microsoft Flight Simulator 2024.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Игра выйдет на платформах Xbox Series X/S и Windows, став эксклюзивом для новых консолей Microsoft. Также она будет доступна с первого дня через подписку Game Pass, что обеспечит ей еще большую аудиторию.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Популярность игры позволила ей превзойти даже самые успешные бесплатные проекты, такие как PUBG и Warzone. В рейтинге продаж Steam S.T.A.L.K.E.R.2 обошел даже Counter-Strike 2, остающийся безоговорочным лидером в течение 640 недель.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Мировое признание украинской игры

Серия S.T.A.L.K.E.R. давно получила культовый статус среди игроков. События игры происходят в альтернативной реальности Чернобыльской зоны отчуждения, где радиация создала аномалии и мутанты. Этот сюжет в сочетании с уникальной атмосферой сделал серию культовой в мире гейминга.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Позиция S.T.A.L.K.E.R. 2 в топе Steam гарантирует высокий интерес к игре после ее выхода. Кроме того, возможность играть через Game Pass сделает ее доступной для миллионов игроков по всему миру. Успех уже сейчас является большой победой для студии, работавшей в условиях войны.

История студии GSC Game World

Украинская компания, основанная в 1995 году Сергеем Григорьевичем, приобрела международную популярность благодаря сериям S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки". В документальном фильме Xbox было показано, как студия продолжала работу над игрой, невзирая на вызовы, связанные с полномасштабной войной.

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