S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в день релиза возглавил мировой топ продаж Steam

Долгожданный шутер от украинской студии GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, мгновенно возглавил рейтинги продаж в Steam. Игра заняла первое место среди платных проектов и стала второй в общем списке, уступив лишь Counter-Strike 2.

Видео дня

За два дня до релиза ажиотаж вокруг игры продолжает расти. Ее популярность уже обеспечила новый тираж физических копий, хотя они станут доступны покупателям только в апреле.

Новая вершина для GSC Game World

Релиз игры, запланированный на 20 ноября (в Украине презентация запланирована на 18 часов), станет одним из главных событий в мире видеоигр в этом году. Несмотря на многочисленные переносы даты выхода и сложные условия разработки, GSC Game World смогла довести проект до завершения. Усилия студии уже отмечены игроками – S.T.A.L.K.E.R.2 обогнал такие популярные игры как Call of Duty: Black Ops 6 и Microsoft Flight Simulator 2024.

Игра выйдет на платформах Xbox Series X/S и Windows, став эксклюзивом для новых консолей Microsoft. Также она будет доступна с первого дня через подписку Game Pass, что обеспечит ей еще большую аудиторию.

Популярность игры позволила ей превзойти даже самые успешные бесплатные проекты, такие как PUBG и Warzone. В рейтинге продаж Steam S.T.A.L.K.E.R.2 обошел даже Counter-Strike 2, остающийся безоговорочным лидером в течение 640 недель.

Мировое признание украинской игры

Серия S.T.A.L.K.E.R. давно получила культовый статус среди игроков. События игры происходят в альтернативной реальности Чернобыльской зоны отчуждения, где радиация создала аномалии и мутанты. Этот сюжет в сочетании с уникальной атмосферой сделал серию культовой в мире гейминга.

Позиция S.T.A.L.K.E.R. 2 в топе Steam гарантирует высокий интерес к игре после ее выхода. Кроме того, возможность играть через Game Pass сделает ее доступной для миллионов игроков по всему миру. Успех уже сейчас является большой победой для студии, работавшей в условиях войны.

История студии GSC Game World

Украинская компания, основанная в 1995 году Сергеем Григорьевичем, приобрела международную популярность благодаря сериям S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки". В документальном фильме Xbox было показано, как студия продолжала работу над игрой, невзирая на вызовы, связанные с полномасштабной войной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о времени и других важных нюансах выхода видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Узнайте, в каком порядке играть в игры серии STALKER, чтобы правильно собрать сюжет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.