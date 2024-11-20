В S.T.A.L.K.E.R. 2 можно играть бесплатно в Game Pass Ultimate и PC Game Pass: сколько стоит подписка

Украинские гейм-девелоперы опубликовали долгожданное продолжение компьютерной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl ("Сердце Чернобыля"). Желающие могут поиграть в нее, приобретя подписку от Microsoft – Game Pass для настольных компьютеров или игровых приставок Xbox.

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Официальный релиз игры намечен на 20 ноября в 18:00, хотя фанаты уже могли ознакомиться с геймплеем на канале разработчиков или Xbox в YouTube. Чтобы поиграть в STALKER 2 легально, нужна подписка на доступ к играм.

Важно учитывать, что игра будет доступна только до тех пор, пока действует подписка. Один из вариантов – приобрести PC Game Pass от Microsoft для доступа на настольном компьютере или ноутбуке. Для этого действуют два тарифа:

акционный – 39,99 грн за 14 дней;

обычный – 230 грн за 1 месяц.

Кроме того, подписка продается на больших торговых площадках. В частности, мониторинг OBOZ.UA показал, что украинцам доступны следующие тарифы:

1 месяц – 377 грн;

3 месяца – 1050 грн;

6 месяцев – 1930 грн;

12 месяцев – 3300 грн;

24 месяца – 7160 грн;

36 месяцев – 11000 грн.

Что такое STALKER?

Серия STALKER давно получила культовый статус среди игроков. События игры происходят в альтернативной реальности Чернобыльской зоны отчуждения, где радиация создала аномалии и мутанты. Этот сюжет в сочетании с уникальной атмосферой сделал серию культовой в мире гейминга.

По определению игра – постапокалиптический шутер от первого лица, сочетающий импрессивный и хоррор-симулятор. Особое внимание уделено атмосферному миру, нелинейному сюжету, сложной симуляции жизни и взаимодействию с персонажами. STALKER 2 обещает современную графику и механику, сохраняя дух оригинала.

Первоначально разработчики планировали выпустить игру в декабре 2022 года, но релиз откладывали огромное количество раз. Однако ожидания геймеров оправдались, и теперь проект полностью готов к выходу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, еще до официального релиза STALKER 2: Сердце Чернобыля возглавил рейтинги продаж на гейм-платформе Steam. Игра заняла первое место среди платных проектов и стала второй в общем списке, уступив лишь Counter-Strike 2.

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