S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam одновременно играли более 113 тысяч человек: игра в топ-10 по всему миру

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, которую долго ждали геймеры по всему миру, завоевала впечатляющий старт на платформе Steam. По данным SteamDB, на момент запуска проект в Steam одновременно играло более 113 тысяч человек, что стало одним из самых больших результатов среди современных релизов.

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Этот показатель еще более впечатляет, если учесть, что S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна также через Game Pass, поэтому Steam демонстрирует только игроков в онлайне, пока неизвестно, сколько людей играло на версии.

Пик пришелся на 22 часа по Киеву, когда одновременно играли более 113 тысяч человек:

В течение нескольких часов после запуска новый проект от украинской студии GSC Game World оказался среди топ-10 игр по количеству игроков. По количеству одновременно пользователей, S.T.A.L.K.E.R. 2 обогнала такие большие хиты, как Far Cry 5, Fallout 76 и Red Dead Redemption 2. Игроки активно увлекаются атмосферой игры, ее непревзойденным открытым миром, наполненным опасностями и загадками, что дополнительно повышает интерес к продукту.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 был долгожданным не только из-за его исторической важности для украинской игровой индустрии, но и из-за многолетнего ожидания фанатами серии. Первый анонс игры состоялся еще в 2010 году, но проект претерпел несколько отсрочек и отмен, что сделало его выход особенно знаковым. В частности, разработка была остановлена после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

Стоит напомнить, что выпуск игры повлек за собой значительное увеличение интернет-трафика в Украине, что привело к замедлению скорости интернета в некоторых регионах. Провайдеры сообщили, что пиковая нагрузка на их каналы достигла критических значений, поэтому пользователи столкнулись с ухудшением качества соединения.

Несмотря на трудности, сам релиз игры прошел успешно. Она доступна пользователям Xbox Series X и ПК на платформе Windows. Особенностью игры является ее локализация, которая, хоть и была изменена в силу политических обстоятельств, все же сохранила украинский контекст. Разработчики отказались от русскоязычного озвучивания, но оставили субтитры для игроков из разных стран.

Ожидается, что с выходом игры на консоли и на ПК в ближайшие недели количество игроков будет только расти, ведь фанаты продолжают открывать новые возможности, открывающиеся в "Сердце Чернобыля". S.T.A.L.K.E.R. 2 обещает стать одной из самых больших игр 2024 года, способной привлечь на себя внимание не только в Украине, но и за ее пределами.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – полное прохождение основного сюжета игры рассчитано примерно на 40 часов. Чтобы комфортно поиграть компьютер, игрок должен иметь 32 Гб оперативной памяти и дополнительно 160 Гб места на диске. Требуются и мощные видеокарты и процессоры. Цена – от 1399 грн. до 2549 грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" в первый день продаж возглавил рейтинг платформы Steam.

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