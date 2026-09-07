Как отключить Gemini на телефоне Android: простая инструкция

Gemini постепенно стал стандартным голосовым помощником на новых Android-смартфонах, заменив привычный Google Assistant. Для сложных задач генеративный ИИ предлагает гораздо больше возможностей, однако при выполнении простых команд его функциональность может показаться излишней.

Видео дня

Если пользователю нужен лишь быстрый запуск таймера, напоминание или управление устройствами умного дома, он может вернуть классический Google Assistant. Сделать это можно через настройки Google, а при необходимости дополнительно ограничить активность Gemini и его присутствие на телефоне, отмечает BGR.

Как вернуть Google Assistant вместо Gemini

Для начала нужно открыть приложение Google на смартфоне и нажать на фотографию профиля или инициалы в правом верхнем углу экрана. В меню необходимо перейти в раздел "Настройки", а затем открыть пункт "Google Assistant". Далее следует прокрутить список параметров до раздела "Цифровые помощники от Google". В нем будет указан Gemini в качестве активного помощника. Чтобы вернуть предыдущий вариант, нужно выбрать Google Assistant и подтвердить изменение во всплывающем окне.

После подтверждения смартфон сразу применит новую настройку. При этом пользователь потеряет доступ к части расширенных генеративных функций Gemini при выполнении обычных голосовых команд. При необходимости вернуться к Gemini можно в том же разделе настроек.

Почему пользователи возвращаются к Google Assistant

Основное отличие между двумя помощниками заключается в принципе их работы. Gemini ориентирован на диалог и сложные задачи: он может помогать составлять планы питания, готовиться к собеседованию, работать с текстами или формулами для таблиц. Для повседневных команд, таких как включение света или установка будильника, такие возможности могут оказаться излишними.

Google Assistant, напротив, сосредоточен прежде всего на быстром выполнении конкретных команд. Он может установить напоминание, отправить сообщение, управлять совместимыми устройствами умного дома или выполнить другие стандартные действия без необходимости обрабатывать сложный запрос с помощью генеративной модели.

Именно поэтому для базового управления смартфоном старый помощник может оказаться более удобным. Простой набор команд позволяет быстро получить нужный результат, тогда как Gemini рассчитан на более широкий спектр задач и взаимодействие в формате диалога.

Как ограничить активность Gemini

Возвращение к Google Assistant необязательно означает полное прекращение работы Gemini. Если пользователь хочет дополнительно контролировать сохранение своих взаимодействий с сервисом, соответствующие настройки можно изменить непосредственно в приложении Gemini.

Для этого нужно открыть Gemini, нажать на меню в верхнем левом углу и перейти в настройки. Затем следует открыть раздел "Активность в приложениях Gemini" и найти параметр "Сохранять активность". Его можно отключить, после чего новые взаимодействия не будут учитываться в рамках настройки активности, так же как и при включенной опции.

В то же время отключение этой функции не означает мгновенного удаления всех данных. Google отмечает, что чаты могут храниться в учетной записи в течение ограниченного периода даже после отключения активности.

Как удалить Gemini со смартфона

Если Gemini установлен как отдельное приложение, его можно попробовать удалить или отключить через системные настройки Android. Для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Приложения", выбрать пункт с полным списком программ и найти Gemini.

В зависимости от конкретной модели смартфона и способа установки приложения пользователь может увидеть кнопку "Удалить" или "Отключить". После выполнения соответствующего действия Gemini исчезнет из списка доступных приложений или перестанет работать в фоновом режиме.

Однако полностью избавиться от всех компонентов Gemini может быть невозможно, поскольку часть его функций интегрирована в основное приложение Google. После крупных обновлений системы или программного обеспечения стоит проверять настройки, если Gemini снова появился среди доступных помощников.

Что делать владельцам Samsung Galaxy

На смартфонах Samsung Galaxy может сохраниться еще одна особенность, связанная с Gemini: длительное нажатие боковой кнопки может запускать ИИ-помощника вместо меню выключения телефона.

Изменить это поведение можно в системных настройках. Нужно найти параметры "Боковая кнопка" (Side Button), открыть настройки длительного нажатия и выбрать запуск меню выключения питания. После этого удерживание кнопки снова будет открывать стандартный экран завершения работы смартфона.

OBOZ.UA ранее писал о том, как пользоваться полным функционалом Google Gemini на смартфоне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.