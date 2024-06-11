iOS 18: на каких iPhone будет доступна новая система Apple

Обновленная операционная система для гаджетов Apple iOS 18 и iPadOS 18, представленная накануне, будет иметь множество новых функций. Однако многие владельцы iPhone задаются вопросом, будет ли она совместима с их гаджетом.

Издание ArsTechnica опубликовало список устройств, на которые можно будет установить новинку. Кроме планшетов iPad шестого поколения, выпущенного в 2018 году, все обновления будут работать на том же оборудовании, на котором доступны iOS 17 и iPadOS 17.

Для "яблочных" смартфонов речь идет обо всех моделях, начиная от iPhone XR/XS. Также в список войдет iPhone SE второго поколения. Новая операционная система будет доступна на планшетах iPad седьмого поколения и новее, iPad Air третьего поколения и новее, iPad mini пятого поколения и новее. Также обновление можно будет установить на все 11-дюймовые iPad Pro и 12,9-дюймовые iPad Pro третьего поколения и новее.

Аналитиков заинтересовало, что требованиям новой операционной системы отвечает iPad седьмого поколения, а шестого – нет. Это при том, что оба используют один и тот же процессор Apple A10. Разница кроется в оперативной памяти. На планшетах седьмого поколения установлено 3 ГБ оперативной памяти вместо 2 ГБ. Это столько же, сколько у iPad Air третьего поколения и iPad mini пятого поколения. Таким образом, это различие в один гигабайт имеет решающее значение для новых функций iPadOS 18.

Также стоит учесть, что, несмотря на достаточно большой список гаджетов, поддерживающих iOS 18 и iPadOS 18, основные функции искусственного интеллекта Apple Apple Intelligence будут доступны не для всех них. Сама плохая ситуация с iPhone, который поддерживает Apple Intelligence только на iPhone 15 Pro и его чипе A17 Pro. В то время как обычный iPhone 15 не получит доступ к этим функциям. Так же и более старые телефоны будут их лишены. Что касается iPad, эти функции появятся на iPad Air или Pro с чипом M1 или более новых моделях.

Не только для Apple Intelligence понадобятся новейшие модели. Так функция улучшения рукописного ввода Smart Script будет доступна только для iPad с чипом Apple серии M или A14, исключающим несколько старых моделей с чипами серий A10, A12 и A13. Что касается iOS, для транскрипции звука в реальном времени, функции доступности Eye Tracking и функции доступности Vocal Shortcuts требуются iPhone 12 или более новые.

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