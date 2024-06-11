Apple представила iOS 18 с большим списком нововведений: чем порадовали владельцев iPhone

В понедельник, 10 июня, корпорация Apple представила iOS 18 – следующее большое обновление операционной системы для iPhone. Оно будет иметь новые функции для настройки главного экрана, переделанное приложение "Фотографии" и т.д.

Об этом сообщили на официальном сайте Apple. В iOS 18 также будет представлена Apple Intelligence – система персонального интеллекта для iPhone, iPad и Mac, "совмещающая мощность генеративных моделей с личным контекстом" для предоставления полезной и актуальной информации.

Обновление iOS 18 содержит новые инструменты для настройки главного экрана. Иконки программ теперь имеют темный режим, кроме того, пользователи смогут оттенить их цветом, чтобы создать уникальный вид. Приложения теперь также можно будет свободно размещать где угодно на главном экране.

Приложение "Фотографии" было изменено полностью: теперь сетка фотографий вверху отображает всю библиотеку и коллекции, организованные по темам ниже. Пользователи могут использовать разделы "Месяца" и "Годы" внизу, а также есть кнопка фильтра, которая позволяет скрывать снимки экрана и сортировать их другими способами.

Пространство под сеткой содержит тематические коллекции, в частности "Время", "Люди", "Воспоминания", "Поездки" и т.д. В разделе "Последние дни" отображаются фотографии за последние несколько дней, в разделе "Люди и домашние животные" теперь собраны фотографии групп людей, а порядок коллекций можно изменить или закрепить.

В "Сообщениях" изменили дизайн кнопок и пользователи теперь могут реагировать любыми эмодзи. Пользователи также могут планировать отправку сообщений позже, форматировать текст жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием и зачеркиванием. Новые текстовые эффекты позволяют подчеркивать слова и фразы с помощью автоматических предложений. Теперь пользователи могут также отправлять и получать сообщения через спутниковое соединение.

В приложении "Mail" электронные письма автоматически сортируются по категориям, чтобы помочь определить приоритетность сообщений. В приложении "Карты" добавлены новые топографические карты с сетью троп и туристических маршрутов. В "Wallet" новая функция Tap to Cash позволяет отправлять и получать Apple Cash, просто держа два устройства iPhone рядом.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилась информация о том, что Apple планирует ввести в свои гаджеты еще одну уникальную функцию, а именно самовосстанавливающийся экран. Он способен самостоятельно устранять вмятины, царапины и возвращаться к исходной форме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!