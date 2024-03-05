Каким будет iPhone 17: в сети обсуждают первые детали

iPhone 16 выходит уже совсем скоро, а это значит, что слухи об iPhone 17 уже начинают распространяться по сети. Конечно, Apple держит все детали в секрете, но представители отрасли делают достаточно точные прогнозы, чтобы обрадовать поклонников компании.

О том, что можно ожидать от нового смартфона, который, вероятно, выйдет в 2025 году, рассказали Аpple Insider. Читайте дальше, чтобы составить общее представление об iPhone 17.

До запуска серии iPhone 17 осталось примерно год и восемь месяцев. Ввиду этого нет официальной информации от Apple относительно того, каким будет этот смартфон. Однако существует расхожее мнение, что в связи с тем, что iPhone 15 и iPhone 16, вероятно, не будут иметь существенной разницы, iPhone 17 должен предложить потребителям что-то новое.

Серия iPhone 17 должна выделиться тем, что обновления экрана Always-On и 120 Гц ProMotion, ранее доступные только для Pro, будут радовать и пользователей базовых моделей смартфонов.

LTPO – это новая перспективная технология производства OLED-дисплеев. Благодаря ей экраны могут динамично управлять частотой обновления, что позволяет им потреблять меньше энергии.

То есть, iPhone 17 и iPhone 17 Plus получат OLED-дисплеи с использованием панелей из низкотемпературного поликристаллического оксида (LPTO), которые и позволят обновлять экран до 120 Гц, когда это необходимо.

Однако с тем, чтобы модернизировать все четыре модели серии iPhone 17, могут возникнуть проблемы, потому что многое зависит от производителя дисплеев BOE. Хотя фирма поставляла экраны LTPO таким производителям, как Huawei, она послала Apple только образец.

В целом, существуют сомнения в способности BOE удовлетворить требования Apple. Однако преобладает мнение, что поскольку для Apple очень важно выделить серию iPhone 17, LTPO TFT будет применен ко всем четырем типам смартфона, как изначально и планировалось.

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