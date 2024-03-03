Это не НЛО: ученые назвали человеческие факторы, путающие карты фанатов инопланетян

Большинство, а может быть и все, наблюдения за НЛО не имеют ничего общего с внеземными цивилизациями. Ученые обнаружили, что сообщения о космических тарелках инопланетян обычно тесно связаны со световым загрязнением, открытым пространством и близостью к аэропортам и военным объектам.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Юты (США), обнародованном в журнале ScientificReport. Они изучили 98 тысяч сообщений об НЛО, собранных в период с 2001 по 2020 год и хранившихся в Национальном центре исследований НЛО (США).

Как известно, НЛО снова стало горячей темой в прошлом году, когда ветеран Воздушных сил США, бывший сотрудник Нацагентства геопространственной разведки и Национального разведывательного управления Дэвид Груш сделал несколько сенсационных заявлений. Он, в частности, заявлял, что правительство США располагает инопланетными аппаратами, а также и мертвыми нечеловеческими телами "пилотов".

Несмотря на то, что ученые назвали его сенсационные утверждения чепухой, откровения Груша подняли много вопросов о секретности правительственной работы по НЛО, а также обратили внимание на тот факт, что заявления о наблюдении НЛО от общественности часто никто даже не стремится расследовать.

Дошло до того, что оправдываться пришлось чиновникам, заявившим, что 650 сообщений об НЛО, проанализированных Пентагоном, оказались пустышками.

Теперь же ученые говорят, что у них есть вполне земное объяснение для НЛО и фанатов теорий заговоров. Они считают, что все наблюдения могут быть связаны с географическими и человеческими факторами.

"Идея заключается в том, что если у вас есть шанс что-то увидеть, то с большей вероятностью вы увидите необъяснимые явления в небе", – сказал доцент кафедры географии Университета Юты и ведущий автор исследования Ричард Медина.

Выяснилось, что люди сообщают о большем наблюдении НЛО там, где они имеют лучший обзор неба. Это объясняет, почему большинство наблюдений произошли в западных частях США, которые известны довольно плоским ландшафтом, открывающим хороший обзор неба. Также это регион, где очень распространен отдых на природе, где мало городского света.

"Запад имеет историческую связь с НЛО – Зона 51 (военная база, где якобы прячут НЛО. – Ред.) в Неваде, Розвелл (вероятное место крушения НЛО в 1947 году. – Ред.) в Нью-Мексико", – напомнил Медина.

Исследование также подтвердило, что НЛО подозрительно часто наблюдают вблизи аэропортов и военных объектов. По мнению ученых, просто возникает ситуация, когда люди видят воздушные явления, но не связывают их с человеческой деятельностью.

Вместе с тем, исследователи не исключают, что определенные наблюдения могут быть чем-то большим, чем ошибочная идентификация, но основательных доказательств этого просто не существует.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в NASA признали, что в атмосфере Земли могут парить НЛО, но есть одно "но".

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