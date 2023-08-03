Охотник на пришельцев разгромил заявления о скрытых США телах инопланетян и НЛО

Информация о том, что Пентагон тайно от правительства Соединенных штатов Америки и всего мира исследует корабли инопланетян и даже располагает телами пришельцы – очень маловероятна. Учитывая современные технологии и развитую сеть околоземных спутников, скрывать такой факт было бы чрезвычайно сложно.

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Об этом в статье для MSNBC заявил Сет Шостак – старший астроном Института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – в переводе с английского – Поиск внеземного ума), занимающегося поиском инопланетной жизни в космосе. Таким образом он отреагировал на заявил обличителей, которые были сделаны во время недавних слушаний в Конгрессе США (подробнее об этом – здесь).

Шостак отметил, что смелые заявления информатора военной разведки Дэвида Груша о том, что Пентагон собирает сбитые инопланетные космические корабли и тела пришельцев, кажутся пустыми и не имеют никаких подтверждающих доказательств.

"Это действительно чрезвычайное заявление, требующее чрезвычайных доказательств", – заметил Шостак, напомнив, что никаких доказательств предоставлено не было.

Он уверен, что если бы такие доказательства действительно существовали, "тысячи ученых сражались бы друг с другом, чтобы изучить их".

"Какой смысл скрывать внеземные технологии в ангаре в Неваде? Какова может быть цель закрыть доступ к ней научному сообществу? Информационные, технологические и – что важно – материальные стимулы здесь кажутся непреодолимыми", – отметил исследователь.

Вместе с тем, Шостак не исключает того, что США действительно могут скрывать какие-то инопланетные технологии, но это маловероятно. По его словам, даже если бы правительство США или другие организации пытались скрыть доказательства существования внеземных существ, вращающихся вокруг Земли спутники уже давно бы сняли их на видео или сфотографировали.

Конечно, как отмечает астроном, все может скрывать какой-то заговор в высших кругах власти, но тогда непонятно, как он до сих пор не был раскрыт, учитывая количество его участников.

Шостак отмечает, что просто не верит в то, что правительство США или другая организация хотели бы, или могли бы скрывать такую сенсацию настолько долго.

"Я все еще твердо стою на том, что посещение Земли пришельцами – это не то, что можно держать в секрете", – убежден астроном.

По его словам, "масштаб такой тайны просто слишком велик".

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