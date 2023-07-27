У США есть невредимые НЛО и доказательства существования инопланетян: подробности сенсационных слушаний в Конгрессе

Соединенные штаты Америки вероятнее всего располагают уцелевшими инопланетными летательными аппаратами (НЛО) и используют их для создания аналогичных летательных аппаратов для собственного использования. Власти США также имеют доказательства существования внеземного разума, а также тело или останки инопланетянина.

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Об этом во время слушаний в Конгрессе заявили свидетели существования секретной программы по исследованию НЛО – бывшие авиаторы ВМС США Райан Грейвс и Дэвид Фравор, которые сообщили о встречах с неизвестными объектами в военно-тренировочном воздушном пространстве, а также ветеран боевых действий и офицер разведки Пентагона Дэвид Груш. Именно заявления последнего, сделанные для СМИ, наделали много шума и вновь вернули страну к серьезному обсуждению НЛО. OBOZREVATEL рассказывал о заявлениях Груша здесь.

НЛО в США теперь стали называть непознанные воздушные объекты (НВО), поскольку большинство наблюдений "пришельцев" впоследствии оказываются естественными явлениями или метеозондами, а не космическими аппаратами. В частности, в Пентагоне назвали пустышками 650 сообщений об НЛО.

Во время слушаний конгрессмены потребовали от Пентагона прозрачности относительно НЛО и напомнили, что ведомством работает "на нас, на это правительство, а не мы работаем на них".

Груш в своем выступлении заявил, что ему сообщили о существовании "многолетней программы поиска и реинжиниринга обломков самолета (НВО)", но ему было отказано в доступе к ней, поэтому он выступил с ее разоблачением.

Груш рассказал, что его данные основываются на "информации, предоставленной мне людьми с многолетним послужным списком легитимности и служения этой стране, многие из которых также поделились убедительными доказательствами в виде фотографий, официальной документации и засекреченных устных свидетельств, предоставленных мне и многим моим коллегам".

Он также подтвердил конгрессменам существование программ в области передовых технологий, находящихся вне контроля Конгресса.

Вместе с тем, он отказался раскрывать информацию о том, известно ли ему о снимках мест падения аппаратов неизвестного происхождения, отметив, что не может говорить об этом в открытой, незасекреченной обстановке.

Как пишет Space, кроме того Груш опроверг слова руководителя Управления Пентагона по расследованию аномалий во всех сферах Шона Киркпатрика относительно того, что правительство США не имеет доказательств существования нечеловеческого интеллекта.

"Это не совсем точно", – заявил Груш, когда его попросили подтвердить слова чиновника.

Также он подтвердил, что Пентагон вел дезинформационную кампанию, целью которой было отрицание существования непознанных воздушных явлений. Груш сказал, что такая кампания действительно была, но заявил, что не может добавить ничего, кроме того, что он уже публично заявил.

Также его спросили о том, действительно ли правдивы его заявления относительно того, что США имеют невредимые космические корабли, а также инопланетные тела или виды. В частности, конгрессменов интересовало, видел ли он их своими глазами.

"Это не то, чему я сам был свидетелем", – ответил Груш.

Но он объяснил, что вместе с обломками летательного аппарата были обнаружены "биологические вещества". Когда у него уточнили, идет ли речь о человеческих останках, он возразил.

"Нечеловеческие, и это была оценка людей, с которыми я разговаривал, непосредственно знающих о программе", – ответил Груш.

Также он рассказал, что ему известно о "программах обратного инжиниринга для внеземных кораблей". Речь идет о виде разработки, когда существующий аппарат разбирают, изучая то, как он был построен, чтобы затем воспроизвести его копию самостоятельно. Практика обратного инжиниринга распространена среди многих стран мира как в отношении "воровства" высоких технологий так и сверхсовременного оружия.

В свою очередь Грейвс рассказал, что о непознанных воздушных объектах в американском воздушном пространстве очень мало сообщают.

"Эти наблюдения не редки или единичны. Они рутинны. Военный экипаж и коммерческие пилоты – подготовленные наблюдатели, чья жизнь зависит от точной идентификации, – часто становятся свидетелями этих явлений", – сказал Грейвс.

Он рассказал, что пилоты видели на восточном побережье США объекты, которые, казалось, оставались неподвижными перед ураганным ветром, а затем внезапно ускорялись до сверхзвуковых скоростей.

Пилот также рассказал, что об этих наблюдениях сами пилоты тоже не спешили сообщать своему командованию, поскольку это фактически ставит крест на будущей карьере.

"Стигматизация, связанная с НВО, реальна и мощна и угрожает национальной безопасности. Она заставляет замолкнуть коммерческих пилотов, которые боятся профессиональных последствий, и отпугивает свидетелей. Это лишь усугубляется недавними заявлениями правительства, которые ставят под сомнение достоверность свидетельств очевидцев", – подчеркнул он.

Фревор также заявил, что обеспокоен отсутствием государственного надзора, когда речь идет об "обработке или работе с аппаратами, которые, как полагают, не из этого мира".

"Я хотел бы сказать, что объект Tic Tac (назван так за форму, схожую с известным драже. – Ред.), которым мы занимались в 2004 году, был гораздо лучше всего, что мы имели в то время, имеем сегодня или (планируем) разработать в ближайшие 10 лет", – сказал он.

По словам Фревора, "технология, с которой мы столкнулись, намного превосходит все, что у нас было".

В ходе допроса все трое свидетелей заявили, что, возможно, НВО интересуются ядерным потенциалом Америки, испытывают уязвимые места в американских системах противовоздушной обороны или ведут разведку в американском воздушном пространстве.

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