'До сих пор не знаем, что это': обличитель НЛО назвал сенсационные заявления в Конгрессе только верхушкой правды

Соединенные штаты Америки не только скрывают данные об инопланетных летательных аппаратах и, вероятно, самих инопланетянах на Земле, но и полностью игнорируют данные о наблюдениях неопознанных летательных объектов в небе США. Все заявления об этом, полученные от частных пилотов, передаются неправительственным группам, которые никак не реагируют на них.

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Об этом рассказал бывший лейтенант ВМС США и пилот F/A-18F Райан Грейвс в статье для Newsweek. Сейчас он является соучредителем и исполнительным директором некоммерческой организации "Американцы за безопасную аэрокосмическую деятельность", занимающейся проблемами военных и коммерческих экипажей, испытавших влияние НЛО, и стремлением к прозрачности НЛО.

Обличитель рассказал, что во время своей службы в ВМС он и его команда регулярно сталкивались с летательными аппаратами у побережья Вирджиния-Бич. Эти объекты, по словам Грейвса, "не имели видимых силовых установок... но могли оставаться неподвижными при ураганных ветрах 4-й категории, разгоняться до сверхзвуковой скорости и действовать целый день, превосходя наши истребители".

Он утверждает, что такие встречи с неидентифицированными летательными объектами происходят постоянно, но поскольку они часто случаются за пределами военной компетенции, Пентагон не слишком озабочен этим вопросом.

"Сегодня мы все еще видим эти самые НВО (непознанные воздушные объекты – так теперь в США называют НЛО); мы все еще не знаем, что это такое; и у нашего правительства нет представления о масштабах проблемы", – написал обличитель.

По его словам, проблема в том, что "пилоты, как коммерческие, так и военные, сталкиваются с НВО, и о большинстве этих случаев не сообщается".

Во время показаний в Конгрессе Грейвс утверждал, что его организация контактировала с более чем 30 людьми, ставшими свидетелями НЛО. Он признался, что после этого выступления перед американскими законодателями в его организацию обратилось еще больше людей, рассказавших свои истории.

Большинство этих свидетелей, добавил Грейвс, зарабатывают на жизнь полетами на коммерческих авиалайнерах.

Обличитель отмечает, что, несмотря на совместные усилия Пентагона и Конгресса, направленные на то, чтобы вывести НЛО на чистую воду, до сих пор не существует упорядоченного протокола отчетности. По словам Грейвса, Федеральное управление гражданской авиации просто предписывает коммерческим пилотам сообщать об инцидентах неправительственным группам без каких-либо "официальных дальнейших действий или анализа".

Поэтому он более чем убежден, что подлинных заявлений об НЛО было гораздо больше, чем допускает американское правительство.

Несмотря на то, что, конечно, значительная часть заявлений об НЛО могут оказаться ошибочными или ложными, отсутствие структуры отчетности за пределами вооруженных сил США вызывает у Грейвса беспокойство. Он отмечает, что это упущение создает огромный пробел в понимании правительством странных наблюдений, которые все чаще становятся привычными.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что в NASA и Пентагоне признали аномальность шарообразных НЛО, летающих "по всему миру".

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