В NASA признали, что в атмосфере Земли могут летать НЛО, но есть одно 'но'

В NASA считают, что в атмосфере Земли вполне могут присутствовать "потенциально неизвестные инопланетные технологии", но доказательств, подтверждающих или опровергающих их существование, просто не существует. Самая большая проблема состоит в том, что наблюдения НЛО в большинстве своем имеют слишком мало подробностей, чтобы достоверно установить, с чем имел дело свидетель.

Об этом говорится в отчете космического агентства NASA, впервые опубликовавшем результаты своих исследований по наблюдениям НЛО. Как пишет BBC, отчет состоит из 36 страниц вполне технических и научных наблюдений.

Помощница администратора Управления научных миссий NASA Никола Фокс заявила, что "НЛО является одной из самых больших загадок нашей планеты", и главная причина этого – нехватка высококачественных данных.

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В частности, речь идет о том, что, несмотря на многочисленные сообщения о наблюдениях НЛО, не хватает данных, которые "могут быть использованы для окончательных научных выводов о природе и происхождении НЛО".

Именно такую базу данных намерен создать новый директор по исследованиям НЛО (имя которого не называют, чтобы его не начали преследовать сторонники или противники теорий об НЛО. – Ред.). Достичь этого планируют, используя искусственный интеллект и машинное обучение в процессе сбора и анализа данных. Это включает в себя "приложения для смартфонов с открытым исходным кодом" и другие метаданные со смартфонов от "многочисленных граждан-наблюдателей со всего мира".

Как известно, в настоящее время не существует никакой стандартизированной системы для сбора и организации отчетов наблюдателей, что "приводит к разрозненности и неполноте данных".

В своем отчете исследователи NASA подчеркнули, что им не удалось обнаружить никаких доказательств того, что за непонятными явлениями стоят инопланетяне, но исключить такую возможность агентство не может.

В резюме отчета говорится, что "нет никаких оснований для вывода", относительно того, что за неидентифицированными летательными аппаратами стоят внеземные источники. Однако, если речь действительно об инопланетянах, то они должны пересечь нашу Солнечную систему, а значит, их можно найти среди данных, полученных наземными обсерваториями, наблюдающими за небом.

"Если мы признаем это (существование НЛО. – Ред.) как одну из возможностей, то эти объекты должны были путешествовать через нашу Солнечную систему, чтобы попасть сюда", – говорится в отчете.

Никаких выводов о том, может ли существовать внеземная жизнь в NASA не делают, но не исключают возможность существования "потенциальной неизвестной инопланетной технологии, действующей в атмосфере Земли".

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что в NASA и Пентагоне признали аномальность шаровидных НЛО, летающих "по всему миру". Там также отметили, что 650 проверенных сообщений об НЛО оказались пустышками.

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