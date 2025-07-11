Знаменитый гимнаст официально отказался от сборной Украины и сменил гражданство

Вице-чемпион Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун официально отказался от спортивного гражданства Украины. 21-летний гимнаст из Черкасс теперь является представителем национальной команды Хорватии, в составе которой он, вероятно, сможет дебютировать в ближайшее время.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG). В организации утвердили переход Ковтуна в состав "клетчатых". Ранее в Хорватии предполагали, что Илья сможет выступить за свою новую сборную на чемпионате мира, который в середине октябре состоится в Индонезии.

Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение решением Ильи Ковтуна уйти из сборной Украины. В то же время Ольга Харлан нейтрально высказалась о гимнасте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!