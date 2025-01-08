Завершит карьеру? Промоутер Джошуа намекнул, что собирается делать Усик после победы над Фьюри в реванше

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не намерен завершать карьеру, а продолжит выступления в дивизионе после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и постарается вновь стать обладателем всех поясов. Наш соотечественник нацелен сделать то, чего еще никогда не удавалось ни одному боксеру в истории – стать трехкратным абсолютом.

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Об этом заявил промоутер Эдди Хирн в эфире видеоплатформы DAZN после победы своего подопечного Джея Опетайи (27-0, 21 КО) на вечере бокса в Австралии. Глава компании Matchroom Boxing, который также ведет дела Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), отметил, что будет рад организовать своему клиенту поединок против украинца.

"Опетая собирается завоевать все пояса в тяжелом весе, чтобы стать абсолютным чемпионом, а затем мы хотим вывести его на бой с Александром Усиком, чтобы попытаться стать абсолютом и в супертяжелом весе. Нужно стремиться к величию, и он достаточно хорош для этого... Я считаю, что он единственный человек, будь-то в тяжелом или супертяжелом весе, который действительно может дать Александру Усику настоящий, настоящий бой – но чтобы сделать это, мы сначала нужно завоевать все пояса в крузервейте", – сказал Хирн.

Накануне появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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