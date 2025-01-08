Боксер, которого называют единственным соперником для Усика, добыл победу брутальным нокаутом. Видео

Австралийский тяжеловес Джей Опетая (27-0, 21 КО) одержал феерическую победу над новозеландцем Дэвидом Ньикой (9-1, 8 КО) в первом титульном поединке в боксе в 2025 году. 29-летний уроженец Сиднея, которого считают единственным реальным соперником для Александра Усика (23-0, 14 КО) защитил свой пояс Международной федерации бокса (IBF).

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Опетая считался явным фаворитом противостояния, накануне которого выразил желанием подраться с Усиком. Австралиец подтвердил свой класс и превосходство над соперником, приняв предложение жестко зарубиться.

Боксеры действовали в открытой манере, постоянно выбрасывая жесткие удары. Опетая благодаря этому заставил претендента вымахаться и потратить необходимую энергию в постоянных разменах.

В четвертом раунде чемпион решил действовать первым номером и на исходе второй минуты отправил оппонента в нокдаун. Ньика сумел подняться и продолжить поединок, однако буквально сразу же пропустил мощнейший удар с правой и короткую двойку и в буквальном смысле повис на канатах, а затем рухнул на канвас.

Рефери остановил поединок и зафиксировал победу Опетайи техническим нокаутом. Таким образом, австралийский боксер остался чемпионом по версии IBF в тяжелом весе. Теперь он может стать одним из главных претендентов на боя с Усиком.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

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