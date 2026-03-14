Завершил досрочно. На футболисте сборной Украины поставили крест в Италии

Максим Иншаков
Спорт Oboz


Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик больше не сыграет в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Как сообщает итальянский журналист Стефано Карина, в клубе подтвердили, что форвард выбыл до конца кампании из-за проблем со здоровьем.

В атакующей линии команды возникла серьезная кадровая проблема, поскольку сразу несколько футболистов получили травмы. Среди них оказался и Довбик.

Еще несколько дней назад сохранялась небольшая надежда, что украинец сможет восстановиться к последним трем или четырем матчам Серии А, однако окончательный медицинский вердикт оказался негативным и сезон для форварда завершился досрочно.

Издание отмечает, что аналогичная ситуация произошла и с Льюисом Фергюсоном, который также больше не сыграет в текущем чемпионате. В результате тренерский штаб вынужден искать новые решения в атаке и использовать ограниченный набор игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года Довбик не сдержал эмоций во время матча чемпионата Италии против "Лечче" и покинул поле со слезами на глазах после вынужденной замены. 28-летний футболист сборной Украины сумел отличиться голом, однако радость от возвращения результативности длилась недолго. 

Напомним, что главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял окончательное решение отказаться от услуг Довбика. 

