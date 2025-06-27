Заперта в РФ: стало известно, почему российская соперница Магучих отказалась выступать на национальных турнирах

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая была главной соперницей украинки Ярославы Магучих, решила приостановить карьеру из-за отсутствия мотивации. 32-летней спортсменке неинтересно выступать на внутренних соревнованиях в условиях отстранения от международных турниров.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявила чемпионка РФ в прыжках с шестом Полина Кнороз. По ее словам, Ласицкене в буквальном смысле "заперта в России", а в стране-агрессорке не могут организовать соревнования, которые хоть бы отдаленно конкурировали с международными в том числе в вопросах призовых.

"Я абсолютно понимаю Машу, полностью с ней согласна. Не знаю, как бы я вообще себя чувствовала, будучи на ее месте, когда ты являешься олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира, с прыжком на 2,06 метра. То есть у тебя есть всемирная слава, у тебя есть имя, невероятные результаты, и ты заперт в России. А прыгать где? На стадионах в Жуковском и в Чебоксарах, где ты всех соперниц там уже знаешь по 10 лет и с призовыми в 100 тысяч рублей", – сказала Кнороз.

Отметим, что в начале нынешнего года Ласицкене впервые в своей карьере приняла решение пропустить зимний сезон, отказавшись от участия в рождественском турнире в Екатеринбурге. В то же время стало известно, что Мария попала под особый контроль Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в вопросе употребления допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, Мария Ласицкене жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. В начале августа-2022 прервала молчание о войне в Украине.

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