Завершила карьеру? Российская соперница Магучих пожаловалась на 10 лет отстранения

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что потеряла мотивацию выступать только на внутренних российских соревнованиях из-за отстранения и условий допуска к международным турнирам. Соперница украинки Ярославы Магучих по легкоатлетическом сектору отметила, что, вероятнее всего, завершила свою карьеру.

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Об этом Ласицкене заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 32-летняя спортсменка пожаловалась на то, что до сих пор нет никакой определенности относительно возвращения представителей страны-агрессора в соревнования.

"Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще. Есть большая психологическая усталость от всего происходящего. Легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении, и лично у меня уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах", – сказала Ласицкене.

В начале нынешнего года российская легкоатлетка впервые в своей карьере приняла решение пропустить зимний сезон, отказавшись от участия в рождественском турнире в Екатеринбурге. В то же время стало известно, что Ласицкене попала под особый контроль Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в вопросе употребления допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ласицкене жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. В начале августа-2022 прервала молчание о войне в Украине.

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