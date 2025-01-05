'Первый раз в жизни'. Российская соперница Магучих приняла сенсационное решение по своей карьере

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене впервые в своей карьере пропустит зимний сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсменки Геннадия Габриляна. В воскресенье Всероссийская федерация легкой атлетики опубликовала список участников Рождественских стартов в Екатеринбурге, однако 31-летне россиянки в нем не оказалось.

Видео дня

Габрилян объяснил, что последние три года для спортсменки были тяжелыми. Она сталкивалась с травмами, которые не позволяли ей достичь оптимальной физической формы. Кроме того, накопилась психологическая усталость.

В связи с этим было принято решение посвятить эту зиму подготовке, чтобы плавно перейти к соревновательному периоду в весенне-летнем цикле. Спортсмены иногда решают пропустить зимние соревнования ради лучшей подготовки к летним стартам, и для Ласицкене это решение стало первым в ее карьере.

"Спортсмены ради более качественной подготовки к лету порой отказываются от зимних соревнований. Мы приняли подобное решение первый раз в жизни", – сказал Габрилян.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ласицкене жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. В начале августа-2022 прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

В ответ украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заявила, что перестала общаться с представителями страны-агрессора.

До этого российская легкоатлетка со словами "больше ничего не хочу о ней знать" отреклась от Олимпиады-2024.

Отметим, что в феврале прошлого года Мария пожаловалась на то, что ее доходы упали в два раза из-за отстранения от международных соревнований. Несмотря на все пафосные речи властей, российская легкоатлетка призналась, что внутренние турниры с точки зрения коммерции вчистую проигрывают континентальным и мировым первенствам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!