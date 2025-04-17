Российская соперница Магучих попала под особый контроль международной федерации

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене попала в список российских спортсменов, которые будут особо контролироваться Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в вопросе употребления допинга. Соперница нашей Ярославы Магучих будет обязана передавать особую информацию о себе соответствующим органом.

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Об этом информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС. Там отметили, что World Athletics включила Ласицкене и еще 39 спортсменов из РФ в новый регистрируемый пул допинг-тестирования. Атлеты, которые попали в список, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме Ласицкене из российских спортсменок, которые выступают в прыжках в высоту, также в пулдопинг-контроля вошли Мария Кочанова и Наталья Спиридонова.

Отметим, что в начале нынешнего года Ласицкене впервые в своей карьере пропустила зимний сезон. Это решение было связано с травмами, которые не позволяли легкоатлетке достичь оптимальной физической формы, а также неназванными психологическими проблемами.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях.

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