'Я 30 лет в футболе, но у меня такого не было'. Невиданная ситуация в матче 'Шахтера' поразила тренера 'Марселя'. Видео

Главный тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо эмоционально отреагировал на итоговый счет матча против "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы. Итальянский специалист был поражен тем, что его лишил победы футболист с ростом 175 см, который забил гол головой на 93-й минуте.

""Мне очень тяжело комментировать результат. Я 30 лет в футболе, но у меня не было таких ситуаций, как сегодня. Мы хотели выиграть этот матч, нам почти это удалось. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Также нас ждет ответная игра с "Шахтером". Мы были очень близки к победе, но потеряли ее. Я не могу прийти сюда с улыбкой, словно мы выиграли", - цитирует Гаттузо tribuna.com.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 сыграл в ничью с французским "Марселем". Номинально домашний поединок на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 2:2, при этом украинцы сравняли счет на 93-й минуте.

Бразильский легионер Эгиналдо после навеса Зубкова смог перепрыгнуть защитника и головой отправить мяч точно в сетку.

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