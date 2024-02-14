УЕФА принял историческое решение в еврокубках, которое касается Украины

35-летний киевский арбитр Николай Балакин стал первым украинским арбитром в истории, который получил назначение на матч весенней части еврокубков. Наш соотечественник будет работать на поединке плей-офф Лиги конференций, в котором испанский "Бетис" примет загребское "Динамо".

Встреча состоится на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье в четверг, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени, говорится на сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Помогать Балакину будут лайнсмены Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Роль четвертого рефери исполнит Виктор Копиевский, который представляет Кропивницкий.

По традиции на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). За ней будет следить итальянец Маурицио Мариани, которому будет ассистировать Екатерина Монзуль.

Еще никогда представители нашей страны не работали на матчах еврокубков после зимней паузы. Более того, украинские рефери никогда не судили в плей-офф клубных соревнований после введения в них на групповых этапах.

Ранее Балакин стал первым за последние 25 лет украинским арбитром, который обслуживал матч основной сетки Лиги чемпионов. Любопытно, что это также произошло в Испании – 29 ноября он зафиксировал нулевую ничью в поединке "Реал Сосьедада" и "Зальцбурга".

Как сообщал OBOZ.UA, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры, принял решение о введении синих карточек.

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