Заговор против Аргентины: перед полуфиналами ЧМ-2026 ФИФА влипла в громкий скандал

Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с волной жесткой критики из-за выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2026. Болельщики из разных стран потребовали исключить "небесно-голубых" с турнира, создав для этого специальную петицию.

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Позиция фанатов размещен на сайте argentinaout.com. Создатели призывают поклонников футбола выступить против откровенного подыгрывания со стороны ФИФА аргентинцам и их лидеру Лионелю Месси, свидетельством чему являются скандальные судейские решения.

"Очевидно, что ФИФА и судьи пристрастно относятся к Лионелю Месси и Аргентине. Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите Аргентину с чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс", – говорится в тексте петиции, которую на сегодня подписали более двух с половиной миллионов человек.

Отметим, что Месси еще в стартовом матче ЧМ-2026 избежал удаления за грубый фол против соперника из сборной Алжира. Кроме того, действующие чемпионы мира получили право на три пенальти, причем два из них звездный форвард аргентинцев не реализовал.

В матче 1/8 финала мундиаля в США, Мексике и Канаде аргентинцы со скандалом прошли египтян. А в четвертьфинале арбитр удалил игрока соперников "небесно-голубых".

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет классическое противостояние с Англией. Матч состоится 14 июля в 22:00.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Аргентины по футболу побила рекорд века на чемпионата мира 2026 года.

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