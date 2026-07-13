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Заговор против Аргентины: перед полуфиналами ЧМ-2026 ФИФА влипла в громкий скандал

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Аргентину требуют исключить с ЧМ-2026
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Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с волной жесткой критики из-за выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2026. Болельщики из разных стран потребовали исключить "небесно-голубых" с турнира, создав для этого специальную петицию.

Позиция фанатов размещен на сайте argentinaout.com. Создатели призывают поклонников футбола выступить против откровенного подыгрывания со стороны ФИФА аргентинцам и их лидеру Лионелю Месси, свидетельством чему являются скандальные судейские решения.

Месси стал главным героем
От ФИФА требуют убрать аргентину с ЧМ.

"Очевидно, что ФИФА и судьи пристрастно относятся к Лионелю Месси и Аргентине. Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите Аргентину с чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс", – говорится в тексте петиции, которую на сегодня подписали более двух с половиной миллионов человек.

Отметим, что Месси еще в стартовом матче ЧМ-2026 избежал удаления за грубый фол против соперника из сборной Алжира. Кроме того, действующие чемпионы мира получили право на три пенальти, причем два из них звездный форвард аргентинцев не реализовал.

Соперник аргентинцев получили удаление.
Месси избежал удаления на старте ЧМ-2026.

В матче 1/8 финала мундиаля в США, Мексике и Канаде аргентинцы со скандалом прошли египтян. А в четвертьфинале арбитр удалил игрока соперников "небесно-голубых".

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет классическое противостояние с Англией. Матч состоится 14 июля в 22:00.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Аргентины по футболу побила рекорд века на чемпионата мира 2026 года.

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