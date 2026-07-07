Аргентина отыгралась с 0:2 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, забив победный гол на последних секундах. Видео

Сборная Аргентины вырвала победу у Египта со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года. Команда Лионеля Месси по ходу второго тайма уступала в два мяча, но забила трижды за последние 11 минут основного времени и компенсированное время.

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Аргентинцы с первых минут завладели инициативой и больше контролировали мяч, однако уже на 15-й минуте египтяне открыли счет. После подачи углового Марван Аттия навесил в штрафную, а Яссер Ибрагим выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку ворот Эмилиано Мартинеса.

У чемпионов мира быстро появился отличный шанс восстановить равновесие. На 19-й минуте арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти за фол Хессема Хассана. К мячу подошел Лионель Месси, однако голкипер египтян Мостафа Шобейр угадал направление удара и парировал мяч.

До перерыва Аргентина создала еще несколько опасных моментов. Алексис Макаллистер проверил реакцию Шобейра ударом головой, Хулиан Альварес не реализовал выход на ударную позицию, а Месси на 31-й минуте попал в штангу дальним ударом.

Во втором тайме команда Лионеля Скалони продолжила давление, но оборона Египта действовала организованно. На 58-й минуте Мостафа Зико забил второй мяч после передачи Мохамеда Салаха, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за нарушения правил в атаке.

Спустя девять минут египтяне все же увеличили преимущество. На 67-й минуте Хессем Хассан организовал быструю контратаку и вывел Мостафу Зико один на один с вратарем. Форвард уверенно реализовал момент и сделал счет 2:0.

Аргентина бросила все силы на спасение матча. На 79-й минуте Месси подал в штрафную, а Кристиан Ромеро ударом головой сократил отставание до минимума.

После второго пропущенного мяча аргентинцы резко прибавили. На 79-й минуте Лионель Месси навесил в штрафную, а Кристиан Ромеро выиграл борьбу в воздухе и сократил отставание до минимума.

Еще через четыре минуты Месси сам восстановил равновесие. Получив передачу от Гонсало Монтьеля, капитан Аргентины нанес точный удар из пределов штрафной. Мяч от перекладины влетел в ворота, а счет стал 2:2.

Египет старался удержать ничью и начал играть на сохранение результата. В компенсированное время голкипер Мостафа Шобейр получил желтую карточку за споры с арбитром, а затем Аргентина завершила камбэк.

На второй добавленной минуте Лаутаро Мартинес выполнил подачу в штрафную площадь, Энцо Фернандес выиграл позицию и ударом с близкого расстояния отправил мяч в правый нижний угол ворот.

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