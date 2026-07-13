Умер легендарный актер из "Парка Юрского периода" Сэм Нил, который недавно победил рак

В возрасте 78 лет умер новозеландский актер Сэм Нил – звезда культовой франшизы "Парк Юрского периода", фильмов "Фортепиано", "Охота за "Красным октябрем", а также сериала "Острые козырьки". Всего несколько месяцев назад артист сообщил, что смог победить рак крови после новаторского лечения.

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О смерти актера сообщили его близкие в Instagram. В заявлении указано, что он умер в Сиднее (Австралия) в окружении своей семьи. Причину смерти семья не разглашает.

"С огромной скорбью семья Сэма Нилла сообщает о его смерти, произошедшей в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм умер в кругу близких, с достоинством, которое было присуще всей его жизни", – сообщили близкие.

Родные также подчеркнули, что смерть стала неожиданной, ведь в последнее время актер чувствовал себя хорошо. Они попросили уважать их право на частную жизнь в этот тяжелый период.

Совсем недавно Сэм Нилл рассказал о своей долгожданной победе над раком. Как сообщает The Guardian, в 2022 году врачи диагностировали у него ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому третьей стадии – редкую и агрессивную разновидность рака крови.

После курса химиотерапии, который не дал желаемого результата, актеру назначили экспериментальное лечение.

В апреле этого года Нилл сообщил, что благодаря инновационной терапии с использованием генетически модифицированных клеток крови болезнь отступила. Тогда он заявил, что пришло время "меньше думать о здоровье и больше – о новом фильме".

Еще в 2023 году актер признавался, что не боится смерти, но очень хотел бы прожить еще много лет.

"Я не боюсь умереть. Но меня бы это раздражало. Я хотел бы еще десятилетие или два – увидеть, как вырастут мои внуки, как созреют деревья, которые мы посадили", – говорил он.

За более чем пять десятилетий карьеры Сэм Нил снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Мировую славу ему принесла роль доктора Алана Гранта в фильмах "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга.

Кроме того, актер снимался в таких фильмах, как:

"Фортепиано".

"Через горизонт".

"В пасти безумия".

"Двухсотлетний человек".

"Охота на дикарей".

"Острые фуражки" (майор Честер Кэмпбелл).

За свою карьеру Сэм Нилл трижды номинировался на премию "Золотой глобус". В частности, он был офицером Ордена Британской империи и в 2022 году получил рыцарский титул в Новой Зеландии. Вне съемочных площадок он посвящал себя виноделию на собственной ферме Two Paddocks, которую называл одним из главных увлечений своей жизни.

У Сэма Нилла остались четверо детей и шестеро внуков.

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