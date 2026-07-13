Наглядная иллюстрация того, как сегодня обстоит дело со сторонами в так называемом польско-украинском примирении.

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Вот вам пример реального положения украинской исторической памяти и украинских несправедливостей в Польше на фоне идеально упорядоченных и ухоженных польских захоронений после визита президента Польши Кароля Навроцкого в обезлюдевшее украинское село Радружа в честь польских жертв Волынской трагедии. Именно эти поваленные и заброшенные украинские кресты и надгробия на украинском кладбище были накрыты маскировочной сеткой, чтобы не портить красивую картинку мероприятия. Среди них были также кресты с тризубами, но почему-то они тоже не попали в кадры СМИ.

Я не обращаюсь с этим к полякам, потому что не вижу в этом смысла, а обращаюсь к украинским миротворцам и сторонникам польско-украинского примирения любой ценой. Вот так на самом деле выглядит ваше украинско-польское примирение в реальности.

Когда я заявляю, что примирение должно происходить при равной готовности обеих сторон признать все обиды и почтить память всех жертв должным образом без каких-либо условий, то в ответ слышу упреки в нагнетании, призывы к ненависти, в отсутствии чуткости к памяти других. Когда же в ответ спрашиваешь, уместно ли и справедливо ли строить так называемое примирение на односторонней, избирательной памяти, – в ответ получаешь игнорирование и оскорбления.

Примирение, основанное на несправедливости, не имеет шансов на успех!