"Было очень плохо. Хотела выжить": знаменитая украинская теннисистка рассказала об аде на Wimbledon-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк назвала матч 1/8 финала с американкой Эшлин Крюгер самым тяжелым для себя на Открытом чемпионате Великобритании Wimbledon-2026. По словам нашей соотечественницы, в день поединка она отравилась и в буквальном смысле выживала на корте.

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Об этом Костюк рассказала в интервью "Суспильне Спорт". 24-летняя киевлянка также отметила четвертьфинальную битву с итальянкой Жасмин Паолини. Спортсменка подчеркнула, что ей невероятным образом удалось справиться с эмоциями и волнением из-за первого в карьере выхода на центральный корт турнира.

"С Эшлин я, можно сказать, немного отравилась утром, и мне было очень плохо на корте. Я вообще не знаю, как я там выстояла. Просто мне до конца дня было плохо, да и еще тогда было очень жарко. Поэтому для меня это была битва не на жизнь, а на смерть. Причем даже не с ней, а просто я хотела выжить, выдержать этот матч. Четвертьфинал прошел для меня очень хорошо. Я не знала, как справлюсь с нервами на центральном корте, да и Жасмин тоже играла здесь в финале два года назад. Поэтому это было непросто", – поделилась эмоциями Костюк.

Ранее стало известно, что украинка заработала рекордные призовые в карьере за Wimbledon-2026, где она дошла до полуфинального матча.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк резко раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за возвращение россиян.

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