Зеленский во главе украинской делегации прибыл в Париж на саммит "коалиции желающих": какие мероприятия запланированы. Видео

13 июля президент Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в саммите "Коалиции желающих". Украинская делегация представит партнерам Антибаллистическую программу, проведет переговоры с лидерами государств и примет участие в заседании "Коалиции желающих".

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О визите Зеленского в французскую столицу сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Впоследствии глава государства рассказал подробности программы визита.

Главным приоритетом переговоров, отмечает Зеленский, станет усиление противоракетной защиты Украины. По его словам, украинская сторона представит партнерам Антибаллистическую программу и впервые проведет встречу с участием лидеров государств, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонных компаний стран, которые могут присоединиться к созданию новой антибаллистической системы.

"Сегодня здесь состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины гораздо больше возможностей для укрепления защиты. Главный приоритет — антибаллистика", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент анонсировал встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также участие в заседании "Коалиции желающих". По его словам, стороны будут работать над тем, чтобы придать новую динамику этому формату сотрудничества.

Отдельно в рамках визита первая леди Украины Елена Зеленская встретится с новым генеральным директором ЮНЕСКО, чтобы обсудить дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и организацией.

Кроме того, украинские военнослужащие примут участие в параде по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Что предшествовало

14 июля Франция проведет саммит "Коалиции желающих", в котором примут участие не менее 25 глав государств и правительств. Одной из главных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины, а к работе впервые присоединятся Молдова и Северная Македония.

Саммит призван подтвердить единство западных партнеров после встреч G7 и НАТО и продемонстрировать, что поддержка Украины сохраняется, несмотря на ожидания Москвы относительно "усталости от войны".

Участники обсудят укрепление украинной противовоздушной обороны, в частности планы по лицензионному производству в Украине боеприпасов для комплексов Patriot, а также создание системы противоракетной обороны.

Особое внимание будет уделено гарантиям безопасности для Украины в случае прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Ирландию. Там украинский лидер принял участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза и встретился с премьер-министром Микхолом Мартином.

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