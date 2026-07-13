Через полгода после захвата американскими военными Мадуро госсекретарь США Рубио фактически взял под полный контроль финансы, распределение природных ресурсов и правительство Венесуэлы.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Про це повідомляє NYT із посиланням на понад десяток американських та венесуельських посадовців.

Мінфін США наразі отримує доходи від більшої частини венесуельського експорту, потім переказуючи їх назад через банківську систему країни – "як батьки видають дітям кишенькові гроші".

При цьому саме Рубіо та його команда встановлюють, на що й ким ці кошти можуть бути витрачені.

Це дозволило зупинити ключові корупційні схеми у Венесуелі та захистити її доходи від кредиторів, які вимагають повернення мільярдних боргів.

Без погодження "віцекороля" Рубіо держава не має змоги навіть виплачувати зарплати.

Окрім фінансів, він також наглядає за реформуванням нафтового сектору.

З ним узгоджуються, звісно, й важливі урядові призначення.

В інтерв'ю NYT Трамп сказав, що, на його думку, Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою роками.

Так от, наступною в Рубіо, додаю я вже від себе, має бути ще й [етнічно рідна для нього] Куба; якщо ж його буде обрано президентом Сполучених Штатів, він, вочевидь, продовжуватиме свою латиноамериканську місію за сумісництвом.

Тож незалежній воюючій корумпованій Україні залишається лише тихо заздрити поневоленій Венесуелі й принагідно Кубі, яка може невдовзі до неї приєднатися.