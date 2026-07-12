Редчайший момент в матче Аргентина – Швейцария вызвал скандал в соцсетях. Видео

Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Швейцарией оказался в центре внимания из-за крайне редкого решения арбитра после вмешательства VAR. В социальных сетях эпизод вызвал скандал: многие болельщики посчитали, что судьи фактически помогли Аргентине, удалив одного из лидеров швейцарской команды в ключевой момент встречи.

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Спорный эпизод произошел на 69-й минуте. Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо упал в борьбе с полузащитником аргентинцев Леандро Паредесом, после чего главный арбитр Жоау Пиньейру назначил штрафной и показал аргентинцу желтую карточку.

Однако после просмотра видеоповтора судья изменил решение. VAR установил, что контакта между игроками не было, а Эмболо начал падение до возможного столкновения. В результате предупреждение Паредесу отменили, а желтую карточку получил уже швейцарский форвард за симуляцию.

Для Эмболо это предупреждение стало вторым в матче. Еще одну желтую карточку он получил в первом тайме, поэтому автоматически был удален с поля.

Особенность ситуации заключалась в применении правила "ошибочной идентификации". Согласно регламенту ФИФА, VAR может вмешаться, если арбитр ошибочно наказал одного игрока, тогда как нарушителем оказался футболист другой команды. Именно этот механизм позволил отменить карточку Паредесу и наказать Эмболо.

Удаление серьезно повлияло на ход встречи. Незадолго до этого Швейцария сравняла счет, однако, оставшись вдесятером, не смогла удержать результат и уступила Аргентине в дополнительное время со счетом 1:3.

После финального свистка эпизод активно обсуждался в интернете. Многие пользователи социальных сетей заявили, что подобное вмешательство VAR стало фактическим подсуживанием Аргентине, поскольку без этого решения Эмболо остался бы на поле. Другие болельщики и эксперты, напротив, отметили, что судьи действовали строго в рамках действующего регламента.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин раскритиковал решение арбитров и назвал само правило неприемлемым. Капитан команды Гранит Джака признал, что судьи действовали по правилам, однако отметил, что удаление лишило швейцарцев возможности продолжать давление на соперника.

Эмболо стал лишь четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, получившим вторую желтую карточку за симуляцию. Ранее подобные удаления фиксировались у Асамоа Гьяна на ЧМ-2006, Луиса Переса на ЧМ-2006 и Франческо Тотти на ЧМ-2002.

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