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Громкое убийство братьев в Киевской области: полиция задержала командира 155-й бригады и девять исполнителей преступления. Фото

Мария Дрофич
Расследование
4 минуты
17,0 т.
Правоохранители задержали десять человек
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В резонансном деле об убийстве братьев Мосейчуков правоохранители задержали девять исполнителей преступления. Также был задержан комбриг 155-й бригады Станислав Лучанов, бойцов которой подозревают в убийстве братьев в Киевской области.

О задержании исполнителей сообщил начальник полиции Киевской области генерал Андрей Рубель. Впоследствии в Офисе генерального прокурора Украины подтвердили, что бывшего комбрига Станислава Лучанова правоохранители задержали в Киеве.

Среди задержанных — военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

"Уже задержаны 10 человек. Это , к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими совершалось, будет тщательно проверено. Это дело, которое касается не одной общины и не только Киевской области. Установить всю правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость всей страны", – написал глава государства.

Кроме того, правоохранители проверяют вопрос о возможном незаконном обогащении лиц , которых считают причастными к организации преступления.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, бывшего комбрига задержали 13 июля в Подольском районе Киева. К задержанию присоединились оперативники полиции Киевской области и представители спецподразделения КОРД.

Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконного лишения свободы и похищения людей, а также в организации умышленного убийства двух человек. По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Оперативники, криминальные аналитики и следователи полиции Киевской области проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно воссоздать хронологию преступления", – написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Правоохранители задержали десять участников

Еще одному фигуранту инкриминируют умышленное убийство двух человек. Остальных восьмерых участников организованной группы подозревают в незаконном лишении свободы и похищении людей. Задержанным грозит 10 лет лишения свободы.

Все подозреваемые, по состоянию на момент публикации, взяты под стражу.

Правоохранители задержали десятого подозреваемого

13 июля глава ОГА Николай Калашник посетил село Калиновка и пообщался с его жителями.

"Это дело находится под особым контролем руководства государства и правоохранительных органов всех уровней. О ходе расследования ежедневно докладывают Президенту Украины", – подчеркнул чиновник.

Глава Рокитнянской общины Юрий Богданов заявил, что местные власти возьмут на себя все расходы, связанные с похоронами братьев, и организуют достойные проводы. По его словам, погибших похоронят рядом с отцом, который погиб три года назад, защищая Украину.

Николай Калашник также сообщил, что с матерью погибших работают социальные службы. Четырех собак и кота, оставшихся без хозяев, передадут в приют.

"Ни один из причастных к этому преступлению не избежит ответственности. Независимо от статуса, связей или денег – никто не скроется и никто не откупится", – подчеркнул Калашник.

Глава ОГА пообщался с жителями села
Глава ОГА пообщался с жителями села
Глава ОГА пообщался с жителями села

Что известно об убийстве братьев

Сообщение об исчезновении двух братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники приступили к поискам.

При осмотре места проживания пропавших правоохранители обнаружили поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, конфликт начался после ссоры между одним из братьев и местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. После того как братья отказались извиниться перед женщиной, её муж — военнослужащий — решил отомстить и привлек к этому других военных.

Следствие считает, что участники группы проникли на территорию дома потерпевших, применили оружие, силой вывезли братьев в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, а впоследствии убили.

9 июля правоохранители обнаружили тела погибших. Они были закопаны в лесополосе на территории Полтавской области. В ходе осмотра былизафиксированы многочисленные огнестрельные ранения, которые, по данным полиции, свидетельствуют об особой жестокости преступления.

Тела погибших нашли в Полтавской области

11 июля стало известно, что бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, самовольно покинувший воинскую часть, стал фигурантом дела о похищении и убийстве двух братьев в Киевской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

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