Громкое убийство братьев в Киевской области: полиция задержала командира 155-й бригады и девять исполнителей преступления. Фото

В резонансном деле об убийстве братьев Мосейчуков правоохранители задержали девять исполнителей преступления. Также был задержан комбриг 155-й бригады Станислав Лучанов, бойцов которой подозревают в убийстве братьев в Киевской области.

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О задержании исполнителей сообщил начальник полиции Киевской области генерал Андрей Рубель. Впоследствии в Офисе генерального прокурора Украины подтвердили, что бывшего комбрига Станислава Лучанова правоохранители задержали в Киеве.

Среди задержанных — военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

"Уже задержаны 10 человек. Это , к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими совершалось, будет тщательно проверено. Это дело, которое касается не одной общины и не только Киевской области. Установить всю правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость всей страны", – написал глава государства.

Кроме того, правоохранители проверяют вопрос о возможном незаконном обогащении лиц , которых считают причастными к организации преступления.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, бывшего комбрига задержали 13 июля в Подольском районе Киева. К задержанию присоединились оперативники полиции Киевской области и представители спецподразделения КОРД.

Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконного лишения свободы и похищения людей, а также в организации умышленного убийства двух человек. По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Оперативники, криминальные аналитики и следователи полиции Киевской области проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно воссоздать хронологию преступления", – написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Еще одному фигуранту инкриминируют умышленное убийство двух человек. Остальных восьмерых участников организованной группы подозревают в незаконном лишении свободы и похищении людей. Задержанным грозит 10 лет лишения свободы.

Все подозреваемые, по состоянию на момент публикации, взяты под стражу.

13 июля глава ОГА Николай Калашник посетил село Калиновка и пообщался с его жителями.

"Это дело находится под особым контролем руководства государства и правоохранительных органов всех уровней. О ходе расследования ежедневно докладывают Президенту Украины", – подчеркнул чиновник.

Глава Рокитнянской общины Юрий Богданов заявил, что местные власти возьмут на себя все расходы, связанные с похоронами братьев, и организуют достойные проводы. По его словам, погибших похоронят рядом с отцом, который погиб три года назад, защищая Украину.

Николай Калашник также сообщил, что с матерью погибших работают социальные службы. Четырех собак и кота, оставшихся без хозяев, передадут в приют.

"Ни один из причастных к этому преступлению не избежит ответственности. Независимо от статуса, связей или денег – никто не скроется и никто не откупится", – подчеркнул Калашник.

Что известно об убийстве братьев

Сообщение об исчезновении двух братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники приступили к поискам.

При осмотре места проживания пропавших правоохранители обнаружили поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, конфликт начался после ссоры между одним из братьев и местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. После того как братья отказались извиниться перед женщиной, её муж — военнослужащий — решил отомстить и привлек к этому других военных.

Следствие считает, что участники группы проникли на территорию дома потерпевших, применили оружие, силой вывезли братьев в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, а впоследствии убили.

9 июля правоохранители обнаружили тела погибших. Они были закопаны в лесополосе на территории Полтавской области. В ходе осмотра былизафиксированы многочисленные огнестрельные ранения, которые, по данным полиции, свидетельствуют об особой жестокости преступления.

11 июля стало известно, что бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, самовольно покинувший воинскую часть, стал фигурантом дела о похищении и убийстве двух братьев в Киевской области.

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