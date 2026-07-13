В сети распространяется информация о том, как ксенофобы в Польше нападают на украинцев. Я мог бы, конечно, сказать, что поляков, не поддерживающих такое поведение, гораздо больше – миллионы людей, которые помогали украинцам спастись от войны.

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Но я хочу сейчас сказать о другом. Главной гарантией вашей безопасности являются не перемены в чужой стране и не успешная борьба с ксенофобией. А наличие вашей собственной страны. Конечно, очень хорошо, когда и чужие страны толерантны, – но вы не можете отвечать за развитие их общества.

Когда я подчеркивал важность Украины как убежища, многие говорили мне, что я мыслю архаично и что время национальных государств прошло.

Нет, друзья. Время национальных государств настало – как оно всегда наступает во время войн и потрясений. А мы как раз в такую эпоху живем и будем жить.

Знаете, что позволяет мне ходить с высоко поднятой головой? Существование Украины – да. Но и существование Израиля.

Меня отправляют в Израиль с 1 сентября 1974 года – то есть с моего первого дня в школе. Так же, как сейчас этих девушек на видео отправляли в Украину. И меня продолжают отправлять в Израиль уже 52 года подряд. Вам достаточно открыть комментарии к любым моим текстам, чтобы это увидеть.

Как и в случае с Польшей, я всегда говорю себе, что украинцев, которые не являются ксенофобами, гораздо больше. И что люди, которые отказывают мне в праве жить в Украине, которую я считаю родиной, – в меньшинстве. Но я не могу отвечать за тенденции, которые могут измениться среди украинцев. Я не могу быть уверен, что эти порядочные люди всегда меня защитят. И тогда я вспоминаю, что другие люди создали национальное убежище – для того, чтобы я мог чувствовать себя в безопасности и среди своих. Там, где меня никто никуда не будет отправлять. Я искренне благодарен этим людям. Всегда.

Когда я учился в школе и когда меня отправляли в Израиль, мне было больно думать, что украинцам на самом деле некуда деваться. Что у них нет собственного национального правительства – и многие из них даже этого не осознают. Поэтому идея независимости Украины для меня была такой же важной, как суверенитет Израиля. Я всегда хотел сделать для украинцев то, что другие люди сделали для меня.

И я думаю, что проявления ненависти к украинцам в других странах должны вновь убедить нас в ценности украинского государства. Представьте себе, как чувствовали себя мои прадеды и прабабушки, когда их тоже изгоняли, – а им некуда было идти. В конце концов, их грабили и сжигали.

Просто представьте, что будет с вами, если не будет Украины. Куда деваться людям, которых будут изгонять из чужбины, где они спасались от лишений?

Поэтому каждое такое проявление ксенофобии должно убеждать вас не только в том, что нужно изменить Польшу или Европу. Оно должно убеждать вас прежде всего в том, как важно сохранить Украину.