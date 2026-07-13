Когда финал чемпионата мира по футболу: дата и время начала решающего матча ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 году в США, Канаде и Мексике приближается к своей развязке. На турнире осталось сыграть лишь четыре матча, в последнем из которых определится обладатель трофея. Интересно, что впервые в истории в топ-4 мундиаля вышли сборные, которые занимают первые четыре позиции в рейтинге планеты.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ ЧМ-2026

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Местом проведения финального матча первенства в Северной Америке определили стадион "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси. Арена вмещает 82500 зрителей.

КОГДА ФИНАЛ ЧМ-2026

Решающий матч мирового первенства традиционно состоится в воскресенье. Датой финала ЧМ-2026 Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 19 июля.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЧМ-2026

Поединок двух сильнейших команд чемпионата начнется в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЧМ-2026

Любители футбола смогут увидеть битву за звание лучшей команды мира благодаря видеосервису MEGOGO. Прямая трансляций состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Кроме того, "Megogo Спорт" покажет матч бесплатно в цифровом эфире Т2 и в кабельных сетях.

Отметим, что действующими чемпионами мира являются аргентинцы, которые в финала Катара-2022 обыграли в серии пенальти Францию.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Аргентины по футболу побила рекорд века на чемпионата мира 2026 года.

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