Месси не забил пенальти и установил антирекорд ЧМ по футболу. Видео

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал автором исторического антирекорда на чемпионатах мира по футболу. В матче второго тура группового этапа мундиаля-2026 с Австрией "десятка" команды Лионеля Скалони в третий раз в карьере не реализовал пенальти в игровое время и стал худшим по этому показателю.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая компания Opta. Месси не смог поразить ворота австрийцев, пробив мимо "рамки" с 11-метрового. Аргентинец обошел Асамоа Гьяна из сборной Ганы, который дважды на первенствах планеты мазал с "точки".

До этого Месси не реализовывал пенальти на чемпионате мира 2018 года в матче с Исландией, а через четыре года он не смог пробить польского вратаря Войцеха Щенсны. Интересно и то, что аргентинец забил лишь четыре 11-метровых – пострадали Саудовская Аравия, Нидерланды, Хорватия и Франция (все – на ЧМ-2022).

Отметим, что в матче с Австрией Месси открыл счет и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Аргентине установили самую большую в мире статую легендарному Лионелю Месси.

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