Сборная Аргентины побила рекорд века на ЧМ-2026. Видео

Сборная Аргентины по футболу стала первой командой в истории чемпионатов мира, забившей не менее двух мячей в 12 матчах турнира подряд. Историческое достижение было установлено после победы над Швейцарией со счетом 3:1 в дополнительное время в четвертьфинале ЧМ-2026.

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Команда Лионеля Скалони превзошла рекорд сборной Уругвая, которая с 1930 по 1954 год провела 11 подряд матчей чемпионатов мира с двумя и более забитыми голами. Это достижение оставалось непревзойденным на протяжении 72 лет.

Рекордная серия аргентинцев охватывает два мировых первенства. Она началась на ЧМ-2022 в Катаре после поражения от Саудовской Аравии и продолжилась на нынешнем турнире в США, Канаде и Мексике.

В Катаре аргентинцы забивали не менее двух мячей в матчах против Мексики, Польши, Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции. На ЧМ-2026 серия продолжилась во встречах с Алжиром, Австрией, Иорданией, Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией.

Четвертьфинал против швейцарцев принес аргентинцам еще одно уникальное достижение. Сборная стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая забила по два мяча в дополнительное время двух разных матчей одного турнира. Ранее это произошло в игре против Кабо-Верде.

Кроме того, Лионель Месси отдал результативную передачу на Алексиса Макаллистера и довел количество ассистов на чемпионатах мира до десяти. Это лучший показатель в истории турнира.

Победный мяч в ворота Швейцарии забил Хулиан Альварес, а третий гол записал на свой счет Лаутаро Мартинес. В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет против Англии 15 июля.

В параллельном полуфинале сыграют Франция и Испания. Матч состоится 14 июля.

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