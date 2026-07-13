Я не являюсь сторонником нынешнего правительства и постоянно его критикую. Но любая смена правительства во время войны крайне негативно сказывается на нашей боеспособности. Даже если худших заменяют на лучших.

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Рассмотрим два варианта смены правительства, поскольку информация изнутри слишком скудна.

1. Смена только премьера, все остальные остаются на своих местах. Тогда это просто замена премьера, неудобного для президента, на более удобного. Скорее всего, новый премьер как управленec будет сильнее предыдущего. Но это всё равно плохо. Потому что это означает, что правительство, как и раньше не являвшееся командой, способной к совместным действиям, так и не станет ею. Нынешнее правительство точно не самое худшее, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы во время такой тяжёлой войны оно было не просто не самым худшим, а самым лучшим. Но по многим признакам нынешнее правительство – худшее с точки зрения внутреннего взаимодействия. Такие недостатки нельзя исправить сменой руководителя.

2. Смена не только руководителя, но и министров. Это был бы шанс на качественное обновление, правда, в зависимости от того, как будут подбираться новые министры. Но все равно есть существенный недостаток – после смены руководителей вся система на несколько месяцев "зависает". А это очень важные несколько месяцев. Во-первых, бюджетный процесс. Во-вторых, подготовка к зиме, которая будет чрезвычайно тяжелой. Не говоря уже о сбоях, которые возникнут в процессах евроинтеграции и других взаимодействиях с международными партнерами, а это деньги на нашу оборону. Перестановки оправданы только тогда, когда связаны с качественным обновлением правительства, не только с точки зрения профессионализма министров, но и с точки зрения их взаимодействия (командной работы) в правительстве и между правительством и парламентом.

Отдельно остановлюсь еще на двух важнейших вопросах.

Когда руководитель увольняет подчиненного, он объясняет причины. Это может быть ненужно самому уволенному (хотя на самом деле важно для его дальнейшей карьеры), но это очень нужно тем, кто остаётся и кто приходит. Что у нас считается заслугой, а что провалом, как нужно поступать, а как – нет, за что хвалят, за что ругают. Это самая важная информация для эффективности организации. На этот раз, как и раньше, мы не дождемся никаких объяснений.

Второй важный вопрос, который меня часто беспокоит больше всего, – объединение и разделение министерств. Я об этом писал много раз: такие действия вызывают паралич на полгода. Не нужно ничего объединять, но если уж объединили, не трогайте. Не нужно ничего разъединять, но если уж разъединили, не трогайте. Но если уж взялись за изменения, то делайте их правильно: верните все в нормальное состояние. Объединение экономики, экологии и сельского хозяйства в одно суперминистерство (суперминистерства никогда не работают эффективно) было ошибкой: экономика и экология должны противостоять друг другу и спорить, а агросектор – это отдельный, самый сложный трек переговоров по евроинтеграции. Если уж собрались разъединять то, что в свое время напрасно объединили, то хотя бы делайте это так, чтобы потом не пришлось делать это заново.

Ничего не буду писать о неконституционности процесса, о упущенном очередном шансе преодолеть политический кризис, о короткой скамейке запасных и нежелании привлекать специалистов, об ожидаемом давлении на парламент с целью выбить голоса за то, чего депутаты не понимают и им не объяснили, и так далее. Об этом всем напишут и без меня.

Хотел проиллюстрировать этот пост картинкой, где все министры в правительстве – Шмыгали, но не нашел.