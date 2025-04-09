'Зачем вы отменяете Россию?' Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выразила нелепую мысль о том, что слова Дональда Трампа о путинисте Александре Овечкине вызвали шок в Украине. Депутатка Государственной думы восхитилась президентом США, который назвал россиянина великим после того, как тот обновил рекорд результативности регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По мнению приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, Украина стремится "отменить Россию" в том числе и спорте, а Трамп своими словами выразил поддержку РФ.

"Слово "великий" имеет отношение к его невероятному рекорду. В НХЛ и раньше искренне восхищались нашими игроками. Такие рекорды, как Сашин, – элемент народной силы. Это та отрасль, которая позитивно влияет на осознание – а зачем вы отменяете Россию? Когда такие политики, как Трамп, не стесняются об этом говорить. Не представляю, что творится в Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте", – сказала Журова.

Ранее вратарь сборной Украины по хоккею раскритиковал Овечкина и вызвал настоящую истерику в России. Так депутат Государственной думы Дмитрий Свищев обозвал украинскую команду "никому не известной сборной".

Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за чествование Александра Овечкина из-за его рекорда в "регулярке".

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