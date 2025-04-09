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"Зачем вы отменяете Россию?" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Зачем вы отменяете Россию?' Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выразила нелепую мысль о том, что слова Дональда Трампа о путинисте Александре Овечкине вызвали шок в Украине. Депутатка Государственной думы восхитилась президентом США, который назвал россиянина великим после того, как тот обновил рекорд результативности регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По мнению приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, Украина стремится "отменить Россию" в том числе и спорте, а Трамп своими словами выразил поддержку РФ.

"Зачем вы отменяете Россию?" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине
"Зачем вы отменяете Россию?" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине

"Слово "великий" имеет отношение к его невероятному рекорду. В НХЛ и раньше искренне восхищались нашими игроками. Такие рекорды, как Сашин, – элемент народной силы. Это та отрасль, которая позитивно влияет на осознание – а зачем вы отменяете Россию? Когда такие политики, как Трамп, не стесняются об этом говорить. Не представляю, что творится в Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте", – сказала Журова.

"Зачем вы отменяете Россию?" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине

Ранее вратарь сборной Украины по хоккею раскритиковал Овечкина и вызвал настоящую истерику в России. Так депутат Государственной думы Дмитрий Свищев обозвал украинскую команду "никому не известной сборной".

"Зачем вы отменяете Россию?" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине

Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

"Зачем вы отменяете Россию?" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Трамп нокаутировал Украину словами об Овечкине

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за чествование Александра Овечкина из-за его рекорда в "регулярке".

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