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"Для Путина нет лучшей рекламы": легенда спорта раскритиковал НХЛ из-за рекорда Овечкина

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
'Для Путина нет лучшей рекламы': легенда спорта раскритиковал НХЛ из-за рекорда Овечкина

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек отказался поздравлять россиянина Александра Овечкина с новым рекордом результативности в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Олимпийский чемпион Нагано-98снова раскритиковал руководство турнира, которое закрывает глаза на войну РФ против Украины.

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Об этом Гашек заявил в интервью телеканалу CT24. Двукратный обладатель Кубка Стэнли напомнил, что Овечкин является основателем так называемой Putin Team, а кремлевский диктатор Владимир Путин использует спорт и хоккей в частности для рекламы своей агрессии против Европы, чем способствует НХЛ.

"Для Путина нет лучшей рекламы": легенда спорта раскритиковал НХЛ из-за рекорда Овечкина

"Я не поздравлял Овечкина. Для меня человеческая жизнь значит больше любого рекорда. Для меня важно, чтобы люди понимали, что когда они поздравляют и аплодируют, они аплодируют не только рекорду, но и тому, что из-за рекорда погибает много людей. Для Путина, его пропаганды, для его действий, империалистической войны и для убийств детей на детских площадках нет лучшей рекламы, чем эти хоккеисты", – сказал Гашек.

"Для Путина нет лучшей рекламы": легенда спорта раскритиковал НХЛ из-за рекорда Овечкина
"Для Путина нет лучшей рекламы": легенда спорта раскритиковал НХЛ из-за рекорда Овечкина

Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

"Для Путина нет лучшей рекламы": легенда спорта раскритиковал НХЛ из-за рекорда Овечкина

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Овечкин стал на колени перед Уэйном Гретцки после того, как повторил его рекорд по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ.

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