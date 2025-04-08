'Для Путина нет лучшей рекламы': легенда спорта раскритиковал НХЛ из-за рекорда Овечкина

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек отказался поздравлять россиянина Александра Овечкина с новым рекордом результативности в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Олимпийский чемпион Нагано-98снова раскритиковал руководство турнира, которое закрывает глаза на войну РФ против Украины.

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Об этом Гашек заявил в интервью телеканалу CT24. Двукратный обладатель Кубка Стэнли напомнил, что Овечкин является основателем так называемой Putin Team, а кремлевский диктатор Владимир Путин использует спорт и хоккей в частности для рекламы своей агрессии против Европы, чем способствует НХЛ.

"Я не поздравлял Овечкина. Для меня человеческая жизнь значит больше любого рекорда. Для меня важно, чтобы люди понимали, что когда они поздравляют и аплодируют, они аплодируют не только рекорду, но и тому, что из-за рекорда погибает много людей. Для Путина, его пропаганды, для его действий, империалистической войны и для убийств детей на детских площадках нет лучшей рекламы, чем эти хоккеисты", – сказал Гашек.

Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Овечкин стал на колени перед Уэйном Гретцки после того, как повторил его рекорд по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ.

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