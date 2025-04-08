"Комар из никому не известной сборной": вратарь Украины довел до припадка россиян словами об Овечкине
Вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко вызвал приступ ярости у россиян после критике форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, установившего новый рекорд результативности регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Наш соотечественник отметил, что основатель так называемой Putin Team не заслуживает восторгов болельщиков.
В ответ на это депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в интервью порталу "ВсеПроСпорт" принялся оскорблять не только Захарченко, но и всю Украину. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал сине-желтую национальную команду "никому не известной сборной".
"Захарченко – совершенно глупый и никому не известный вратарь никому не известной сборной. Не надо обращать внимание на пустые вопли бестолковых людей, которые ничего не добились в жизни и не добьются никогда. Этот украинский хоккеист хочет попиариться на славе Овечкина, сделать на его рекорде имя. Но имя нужно делать своей игрой, работоспособностью, успехами. А этот игрок просто добьется негатива в свой адрес. Александр Овечкин таких комаров, как Захарченко, даже не заметит", – сказал представитель страны-агрессора.
Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.
Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за чествование Александра Овечкина из-за его рекорда в "регулярке".
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