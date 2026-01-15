Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов с характерными для россиян шовинизмом и злобой отреагировал на рекомендации латвийским спортсменам избегать представителей РФ на Играх-2026. Депутат Государственной думы в типичном для себя лицемерном стиле назвал ситуацию запредельной.

Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя призыв Олимпийского комитета Латвии к своим атлетам. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что в составе балтийской команды нет спортсменов, которые "могут хоть какую‑то ценность из себя представлять".

"А что тут характеризовать? Ну да, все делают для того, чтобы не было общения, в приказном порядке даже. Все эти решения уже за пределами сознания. Зачем они это делают? Наверное, есть у них какая‑то задумка. Да и с кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может хоть какую‑то ценность из себя представлять?" – сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что сборная России по прыжкам с трамплина не сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за решения европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Кирсти Ковентри исключила возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026 под своими флагом и гимном в случае заморозки войны в Украине.

