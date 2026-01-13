Европа не пустила сборную России на Олимпиаду-2026

Сборная России по прыжкам с трамплина не сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Европейские страны не выдали визы спортсменам с нейтральным статусом, из-за чего команда сорвала обязательные процедуры допуска.

Видео дня

Речь идет о требованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда: для участия в международных стартах необходимо пройти 3D-сканирование и чипирование соревновательных комбинезонов в установленные сроки. Несмотря на то что FIS пошла навстречу и продлила дедлайн до 12 января, российские спортсмены так и не смогли попасть в Европу, а без выполнения этих формальностей участие в соревнованиях оказалось невозможным.

Ранее FIS вообще не допускала россиян к олимпийской квалификации, однако после обращения в Спортивный арбитражный суд им были выделены три квоты у мужчин и одна у женщин. Формально эти места сохранились, но реализовать их команда не смогла именно из-за визовых ограничений и последующего срыва технического допуска.

Главный тренер сборной Евгений Плехов пояснил "Чемпионату", что команда безрезультатно ожидала виз с конца декабря, а альтернативные варианты, включая выступления вне Европы, не решали проблему допуска. По его словам, теперь сборная сосредоточится на внутренних стартах и попытается найти другие возможности для участия в международных соревнованиях до конца сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, в мире прыжков с трамплина вспыхнул скандал из-за подозрений в необычных методах повышения результативности спортсменов.Некоторые из норвежских прыгунов якобы использовали методы, влияющие на размер половых органов, чтобы получить преимущество при измерении костюмов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!