Ярмоленко впервые прокомментировал конфликт с Шовковским: что сказал лидер 'Динамо'. Видео

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко опроверг различные слухи и информацию о том, что у него случился конфликт с тренером команды Александр Шовковский. По словам 36-летнего ветерана "бело-синих", они с наставником находятся в нормальных отношениях, работая на улучшение результатов команды.

Об этом Ярмоленко заявил в комментарии проекту FootballHub после победы столичного коллектива над криворожским "Кривбассом" в 10-м туре Премьер-лиги. Вингер "Динамо" отметил, что даже в случае возникновения конфликта он бы попытался решить его с Шовковским непублично.

"У меня никакого конфликта нет. А даже если и был, то на камеру я точно говорить об этом не стал бы. Я бы тогда пошел к главному тренеру и мы вместе разобрались бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я рад, как мы победили "Кривбасс", и теперь с хорошим настроением готовимся к "Шахтеру", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что 5 октября Шовковский не смог объяснить, почему Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Позже известный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что капитан киевского "Динамо" действительно конфликтует с главным тренером. При этом после поражение в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" Ярмоленко не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ назвали настоящую причину конфликта между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским в киевском "Динамо".

