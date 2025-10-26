'Динамо' с голом Ярмоленко добыла разгромную победу в УПЛ. Видео

Киевляне без проблем разобрались с криворожским "Кривбассом" в матче 10-го тура УПЛ. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 3:0. Подопечные Александра Шовковского оформили комфортное преимущество еще до перерыва, а ключевую роль в этом сыграли стандарты и активность Ярмоленко.

Хозяева с первых минут завладели инициативой и быстро открыли счет. На 15-й минуте Виталий Буяльский с углового подал точно на голову Денису Попову, который перебросил голкипера — 1:0.

Спустя десять минут динамовцы удвоили преимущество: после подачи Пихаленка со штрафного мяч отскочил к Александру Караваеву, и тот мгновенно пробил под перекладину — 2:0.

На 32-й минуте Ярмоленко завершил образцовую комбинацию с быстрым обменом передач с Кабаевым. Капитан спокойно отправил мяч в пустые ворота — 3:0. До перерыва "Динамо" полностью контролировало игру, позволив сопернику лишь один удар, который даже не попал в створ.

После отдыха хозяева немного снизили темп, но уверенно держали преимущество. "Кривбасс" пробовал атаковать через фланги, однако оборона киевлян действовала безошибочно. Самый реальный момент гости создали на 47-й минуте, когда Лин пробил издали, однако Нещерет надежно сыграл на линии.

В конце матча Шовковский дал отдохнуть ключевым игрокам — вместо Ярмоленко, Буяльского и Караваева появились Герреро, Рубчинский и Тымчик. В финальные минуты "бело-синие" могли сделать счет еще более крупным: Караваев попал в стойку, а Герреро заставил Кемкина спасать ворота после закрученного удара.

После этой победы "бело-синие" поднимаются на второе место в турнирной таблице (20 очков). Лидирует донецкий "Шахтер" (21 пункт).

