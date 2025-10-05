Ярмоленко сказал, что у него проблемы, и покинул 'Динамо', – Шовковский

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не смог объяснить, почему капитан клуба Андрей Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Видео дня

По словам наставника, Ярмоленко покинул расположение команды еще после встречи Лиги конференций.

"После матча с "Кристал Пэлас" он подошёл и сказал, что у него семейные проблемы, поэтому вынужден покинуть команду. Деталей я не знаю. Хотя, на мой взгляд, это странно", — сказал Шовковский на пресс-конференции.

Таким образом, Ярмоленко не вышел на поле столичного стадиона им. Лобановского в матче, который завершился ничьей 1:1. Сроки возвращения Андрея в состав пока не сообщаются.

Напомним, что "Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" в стартовом матче Лиги конференций (0:2). Свой следующий поединок киевляне проведут на выезде против турецкого "Самсунспора".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилась информация, что Шовковский повздорил на одной из тренировок после поражения от кипрского "Пафоса" в Лиге чемпионов с Ярмоленко. Александр Владимирович якобы выгнал ветерана команды с занятия, поскольку заподозрил того в недостаточной самоотдаче.

